L'IA générative telle que ChatGPT et Midjourney a créé un changement de paradigme massif dans de nombreuses industries à travers le monde, et il s'avère que les propriétaires de petites entreprises l'utilisent également à bon escient.83 % des chefs d'entreprise qui ont répondu à cette enquête ont déclaré que leur principal objectif à l'heure actuelle était de se développer aussi rapidement que possible. Ceci étant dit, il est important de noter que l'IA peut leur être d'une grande aide à cet égard. Les chefs d'entreprise se tournent fréquemment vers l'IA afin d'accomplir certaines des tâches les plus compliquées plus facilement que si l'on avait fait autrement.Environ 38 % des répondants à l'enquête ont déclaré avoir déjà utilisé l'IA, 27 % d'entre eux déclarant qu'ils s'en servaient simplement pour s'amuser. Les 11 % restants l'utilisant de manière plus précise pour contribuer à la croissance de leur entreprise. 57 % ont déclaré vouloir en savoir plus sur l'IA parce que c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement leur permettre de l'utiliser plus efficacement.Parmi tous les chefs d'entreprise qui ont utilisé l'IA jusqu'à présent, 75 % ont déclaré qu'ils étaient plus que satisfaits de la manière dont les outils ont fonctionné. La génération de contenu semble être un aspect majeur de l'utilisation de l'IA parmi ces personnes, puisque 64 % d'entre elles déclarent utiliser l'IA à cette fin. Toutefois, ce n'est pas le seul avantage pratique de l'utilisation de l'IA pour les propriétaires de petites entreprises.29 % d'entre eux utilisent également l'IA pour améliorer la qualité de leur service à la clientèle en rédigeant des réponses sans avoir à y consacrer autant de temps. Étant donné que 42 % des propriétaires de petites entreprises ont cité l'attraction de nouveaux clients comme leur principale préoccupation, cela montre que l'IA peut être un outil utile pour eux dans leur parcours de croissance.Une chose qui mérite d'être mentionnée est le fossé générationnel que l'on peut observer dans l'utilisation de l'IA. Les participants appartenant à la génération Z, c'est-à-dire âgés de 18 à 24 ans, sont beaucoup plus susceptibles d'utiliser l'IA de cette manière. 63 % des membres de la génération Z ont admis utiliser l'IA à titre personnel ou pour accomplir des tâches pour leur entreprise. En comparaison, les baby-boomers ne sont que 17 % à déclarer la même chose.Malgré cela, il semble y avoir un sérieux problème de compréhension des mécanismes derrière l'IA. Seuls 33 % des participants au sondage ont déclaré qu'ils seraient en mesure d'expliquer l'IA générative sans avoir besoin d'aide, ce qui indique que l'éducation des utilisateurs sera une préoccupation majeure à l'avenir. En définitive, l'IA n'en est qu'à ses débuts et, à mesure qu'elle progresse, de plus en plus de personnes commenceront à en faire usage, y compris les propriétaires d'entreprises.Source : GoDaddy Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, l'IA permettrait-il aux petites entreprises d'atteindre leurs objectifs de développement ?