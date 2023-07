Quels emplois sont les plus menacés par l'IA ? Hostinger vient de publier un rapport donnant une première réponse

Ceci étant dit, il est important de noter que l'industrie des soins de santé et les emplois qui y sont associés subiront le niveau d'impact le plus élevé sur la base des conclusions de ce rapport. L'industrie automobile connaîtra également une baisse similaire du nombre d'emplois disponibles, car c'est le genre de secteur où l'IA peut potentiellement automatiser des processus auparavant centrés sur l'homme.Le transport et la logistique, ainsi que les services financiers, ne sont pas loin derrière, et il en va de même pour le commerce de détail et le divertissement. Les secteurs de la fabrication et de l'énergie devraient être les moins touchés, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'ils ne le seront pas.Le rapport s'est également penché sur un autre aspect de l'industrie, à savoir les pays qui mèneront la charge en matière d'IA. Sans surprise, les États-Unis sont apparus comme les premiers dans cette liste. Les États-Unis ont obtenu un score d'impact global d'environ 148,73, ainsi qu'un score d'investissement de 100.Le principal problème est que de nombreux Américains travaillent dans le secteur du commerce de détail, qui sera particulièrement touché par l'IA à l'avenir. Cependant, ces emplois sont déjà devenus obsolètes et, d'une manière ou d'une autre, des solutions de remplacement parviennent à voir le jour. Il est difficile de prédire la manière dont l'IA transformera le monde, mais il est certain que nous vivrons dans un paysage fondamentalement différent d'ici une dizaine d'années. De nouvelles innovations dans ce domaine ne feront que renforcer les changements de multiples façons.Source : Hostinger Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?À votre avis, quel secteur sera le plus touché par l'IA ?