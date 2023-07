" There will be NO programmers in 5 years." - @EMostaque pic.twitter.com/qSBmMWurKw — Peter H. Diamandis, MD (@PeterDiamandis) July 1, 2023

Certains intervenants de la filière sont pourtant d’avis que l’humain ne sera pas mis au rebut du fait de l’intelligence artificielle

Emad Mostaque estime à 2 ans seulement la durée nécessaire à la prise de pouvoir de l’intelligence artificielle dans la filière du développement informatique de l’Inde. Cela représente 5 millions d’emplois menacés pour le seul cas de ce pays. À l’échelle globale, sa prédiction court sur une période un peu plus longue : 5 ans. La cible : les programmeurs informatiques.« Je suis un peu fatigué par toutes les bêtises que l’on entend depuis quelques années sur l’intelligence artificielle et j’ai voulu rétablir la vérité. On ne sait pas ce que c’est que l’intelligence donc on ne peut pas construire de l’intelligence artificielle. Ce que l’on appelle "intelligence artificielle" depuis 1956 ce sont des techniques mathématiques qui n’ont rien à voir avec l’intelligence. Il n’en reste pas moins que ces techniques (deep learning, machine learning, etc.) sont très intéressantes. Mais la machine ne crée pas, ne réfléchit pas, et les humains conservent pleinement la main sur ces techniques », déclare Luc Julia – un expert de la filière – il y a quelques années.En d’autres termes, l’humain devrait rester à la manette comme le confirme le CEO de GitHub : « Le développeur reste l'expert, qui comprend le code et vérifie que ce qui a été synthétisé par l'IA correspond bien à l'intention du développeur. De nos jours, les développeurs ne passent pas la majeure partie de leur temps à coder - entre deux et quatre heures par jour sont consacrées à l'écriture du code. Le reste de la journée, ils font d'autres choses, comme des réunions, des rapports de crash. Avec Copilot, si vous ne disposez que de deux à quatre heures par jour pour coder, vous pouvez mieux utiliser ce temps. Vous pouvez utiliser ce temps pour rester dans le flux, pour faire le travail et prendre plaisir à le faire. »Même Google le confirme lors de l’annonce selon laquelle son IA Bard peut désormais aider à coder et à créer des fonctions pour Google Sheets : « Bard est encore au stade expérimental et peut parfois fournir des informations inexactes, trompeuses ou fausses tout en les présentant avec assurance. En ce qui concerne le codage, Bard peut vous générer du code qui ne produit pas le résultat escompté, ou vous fournir un code qui n'est pas optimal ou incomplet. Vérifiez toujours les réponses de Bard et testez et examinez soigneusement le code pour détecter les erreurs, les bogues et les vulnérabilités avant de vous y fier. »« En l’état actuel, l’intelligence artificielle est seulement capable d’accomplir des tâches répétitives et soumises aux même règles. L’IA aura en plus besoin de la composante créativité qui continue à lui faire défaut pour prétendre remplacer les humains de façon totale », déclare un intervenant de la filière pour faire le point sur les avancées dans la filière. Et ce n’est peut-être qu’une question de temps. En effet, OpenAI a mis sur pied une division chargée de créer une intelligence artificielle qui va contrôler le développement de la superintelligence supposée être plus intelligente que l’homme. Cette dernière pourrait nous tomber dessus d’ici 2030 Source : Emad MostaqueÊtes-vous d’accord avec les avis selon lesquels ce n’est qu’une question de temps avant que l’intelligence artificielle ne s’accapare tous les postes de développeur informatique ?Ou êtes-vous en phase avec l’avis du CEO de GitHub selon lequel « Le développeur reste l'expert, qui comprend le code et vérifie que ce qui a été synthétisé par l'IA correspond bien à l'intention du développeur », ce, même après l’atteinte du stade d’IA de niveau humain ?Quelles évolutions du métier de développeur entrevoyez-vous dans les 5 à 10 prochaines années au vu de l'adoption de l'intelligence artificielle dans la filière ?