Les résultats montrent que 64 % des employés de bureau américains ont saisi des informations professionnelles dans un outil d'IA générative, et que 28 % ne sont pas sûrs de l'avoir fait. Au total, 93 % des travailleurs sont susceptibles de partager des informations confidentielles avec des outils d'IA.Les gens trouvent manifestement ces outils utiles, puisque 57 % des employés de bureau américains utilisent des outils d'IA. Ils sont principalement utilisés pour la recherche (44 %), la rédaction de textes (comme des rapports) (40 %), l'analyse de données (38 %) et l'écriture de codes (15 %). 32 % des utilisateurs d'IA générative au Royaume-Uni et 33 % aux États-Unis déclarent qu'ils continueraient probablement à utiliser des outils d'IA, même si leur entreprise les interdisait.", déclare Jason Nurse, directeur de la science et de la recherche chez CybSafe et actuel professeur associé à l'université du Kent. "L'étude indique qu'un nombre important d'employés n'ont pas confiance en leur capacité à distinguer un texte généré par l'IA d'un texte écrit par un humain. Plus de 60 % d'entre eux, tant au Royaume-Uni qu'aux États-Unis, ne sont pas sûrs de leurs capacités ou en doutent. Cette incertitude pourrait les rendre plus vulnérables aux cyberattaques menées par l'IA.Jason Nurse ajoute : "Source : Cybsafe Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Selon vous, quelle serait la solution à ce dilemme pour les entreprises ?