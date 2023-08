Porcha Woodruff, une femme noire de 32 ans, préparait ses deux enfants pour l'école le 16 février lorsque six policiers de Détroit se sont présentés chez elle et lui ont présenté un mandat d'arrêt pour vol et détournement de voiture, selon une plainte déposée jeudi devant le tribunal fédéral du district Est du Michigan.", a déclaré Mme Woodruff. "Ils sont restés là à pleurer pendant qu'on m'emmenait.L'affaire de Mme Woodruff a été classée par le bureau du procureur du comté de Wayne en mars pour insuffisance de preuves, selon l'action en justice.L'action en justice indique que Mme Woodruff a subi, entre autres, une "détresse émotionnelle passée et future" à cause de l'arrestation. Mme Woodruff a déclaré que sa grossesse présentait déjà de multiples complications et qu'elle craignait que le stress lié à l'arrestation ne l'aggrave encore.", a déclaré Mme Woodruff à l'Associated Press lors d'un entretien téléphonique.Selon un communiqué du bureau du procureur du comté de Wayne, Kym Worthy, M. Woodruff a été identifié comme l'un des sujets d'un vol et d'un détournement de voiture commis en janvier grâce à la technologie de reconnaissance faciale de la police de Détroit. Les inspecteurs de Detroit ont montré une parade photo à la victime du vol de voiture, qui a formellement identifié Woodruff.L'Union américaine pour les libertés civiles du Michigan demande à la police de Detroit de mettre fin à l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale qui a conduit à l'arrestation de M. Woodruff. Selon l'ACLU, il s'agit de la troisième allégation connue d'arrestation injustifiée par la police de Détroit sur la base de cette technologie.Robert Williams, un Noir arrêté après avoir été identifié par erreur comme voleur à l'étalage grâce à la technologie de reconnaissance faciale, a intenté une action en justice contre la police de Détroit en 2021 pour obtenir une indemnisation et des restrictions sur l'utilisation de cet outil par la ville.Un autre Noir, Michael Oliver, a intenté un procès à la ville en 2021, affirmant que sa fausse arrestation due à la technologie en 2019 lui avait fait perdre son emploi.Les critiques affirment que la technologie entraîne un taux plus élevé d'erreurs d'identification des personnes de couleur que des personnes blanches. Le procès de M. Woodruff affirme qu'il a été "" et que "".", a déclaré Phil Mayor, avocat principal de l'ACLU du Michigan, dans un communiqué.Le bureau du procureur du comté de Wayne maintient que le mandat d'arrêt était "". Le bureau affirme que l'affaire a été classée "".Le chef de la police de Détroit, James E. White, a déclaré dans un communiqué que les allégations contenues dans le procès sont "" et que le service "". Une enquête supplémentaire est nécessaire, a déclaré M. White.Mme Woodruff a déclaré qu'elle pensait que l'état d'avancement de sa grossesse avait influencé la façon dont la police l'avait traitée. Elle espère que son action en justice modifiera la façon dont la police utilise la technologie afin que "".Quel est votre avis concernant cette affaire ?Etes-vous pour ou contre l'utilisation de la reconnaissance faciale ?Dans quels cas estimez-vous que la technologie de reconnaissance faciale est indispensable ?