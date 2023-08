Les instructions personnalisées de ChatGPT, qui permettent aux utilisateurs de personnaliser les réponses ou les résultats du chatbot, sont maintenant disponibles pour les utilisateurs gratuits.

Les instructions personnalisées de ChatGPT, qui permettent aux utilisateurs de personnaliser les réponses ou les résultats du chatbot, sont désormais accessibles aux utilisateurs non payants, à l'exception de ceux de l'Union européenne et du Royaume-Uni.La version bêta n'était auparavant disponible que pour les abonnés de ChatGPT Plus, le service premium du chatbot.Grâce aux instructions personnalisées, les utilisateurs peuvent donner à ChatGPT une seule information sur eux-mêmes et sur les types de réponses qu'ils souhaitent obtenir, de sorte que le chatbot appliquera cet objectif aux futures réponses.Par exemple, si les instructions personnalisées sont activées, un utilisateur peut dire à ChatGPT qu'il s'agit d'une famille de six personnes et ChatGPT tiendra automatiquement compte de six portions dans ses futures listes de courses.Autre exemple, un développeur peut indiquer à ChatGPT qu'il préfère un code qui n'est pas Python et le chatbot s'en souviendra pour ses futures réponses.L'option "nouvelles instructions" fonctionne également pour les plugins.Pour ajouter des instructions, cliquez sur votre nom dans votre compte ChatGPT et sélectionnez "". Écrivez quelque chose à propos de vous, par exemple "", et précisez les réponses que vous souhaitez obtenir, par exemple si ChatGPT devrait avoir des opinions ou non. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment.Des mises à jour sont en cours afin d'améliorer l'expérience ChatGPT. Elles seront livrées au cours de la semaine prochaine :1. Exemples d'invites : Une page blanche peut être intimidante. Au début d'un nouveau chat, vous verrez maintenant des exemples pour vous aider à démarrer.2. Suggestions de réponses : Approfondissez en un clic. ChatGPT suggère maintenant des façons pertinentes de poursuivre votre conversation.3. GPT-4 par défaut, enfin : Lorsque vous démarrez un nouveau chat en tant qu'utilisateur Plus, ChatGPT se souviendra du modèle précédemment sélectionné - plus de retour par défaut à GPT-3.5.4. Téléchargement de plusieurs fichiers : Vous pouvez maintenant demander à ChatGPT d'analyser des données et de générer des informations à partir de plusieurs fichiers. Ceci est disponible avec la version beta de Code Interpreter pour tous les utilisateurs Plus.5. Restez connecté : Vous ne serez plus déconnecté toutes les 2 semaines ! Lorsque vous devrez vous connecter, vous serez accueilli par une page beaucoup plus accueillante.6. Raccourcis clavier : Travaillez plus rapidement avec des raccourcis, comme ⌘ (Ctrl) + Shift + ; pour copier le dernier bloc de code. Essayez ⌘ (Ctrl) + / pour voir la liste complète.ChatGPT pour Android est désormais disponible au téléchargement aux États-Unis, en Inde, au Bangladesh et au Brésil depuis le Google Play Store.Il est prévu d'étendre le déploiement à d'autres pays au cours de la semaine prochaine.Le déploiement des instructions personnalisées est en cours. Elles vous permettent de mieux contrôler les réponses de ChatGPT. Définissez vos préférences une fois pour toutes, et elles orienteront les conversations futures.Les instructions personnalisées sont disponibles pour tous les utilisateurs Plus et s'étendront à tous les utilisateurs dans les semaines à venir.Pour activer les fonctionnalités bêta :- Cliquez sur "Profil et paramètres"- Sélectionnez "Fonctionnalités bêta".- Cliquez sur "Instructions personnalisées".Pour ajouter vos instructions :- Cliquez sur votre nom- Sélectionnez "Instructions personnalisées".Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible au Royaume-Uni et dans l'UE.Le nombre de messages que les clients de ChatGPT Plus peuvent envoyer avec GPT-4 est doublé. Au cours de la semaine prochaine, la nouvelle limite de messages sera de 50 toutes les 3 heures.L'interprète de code sera disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT Plus au cours de la semaine prochaine.Il permet à ChatGPT d'exécuter du code, optionnellement avec l'accès aux fichiers que vous avez téléchargés. Vous pouvez demander à ChatGPT d'analyser des données, de créer des graphiques, d'éditer des fichiers, d'effectuer des calculs, etc.Ces fonctionnalités seront accessibles aux utilisateurs Plus sur le web via le panneau beta dans vos paramètres au cours de la semaine prochaine.Pour activer l'interpréteur de code :- Cliquez sur votre nom- Sélectionnez les fonctionnalités bêta dans vos paramètres- Activez les fonctionnalités bêta que vous souhaitez essayer.La version bêta de la navigation peut parfois afficher du contenu de manière indésirable. Par exemple, si un utilisateur demande spécifiquement le texte intégral d'une URL, cette demande peut être satisfaite par inadvertance.En attendant de résoudre ce problème, la fonction "Parcourir" est temporairement désactivée.- Navigation : Les utilisateurs de Plus peuvent désormais utiliser la navigation pour obtenir des réponses complètes et des informations actuelles sur des événements et des informations qui vont au-delà des données d'entraînement initiales du modèle. Pour l'essayer, activez la navigation dans la section "nouvelles fonctionnalités" des paramètres de votre application. Sélectionnez ensuite GPT-4 dans le sélecteur de modèle et choisissez "Naviguer avec Bing" dans le menu déroulant.- Amélioration de l'historique de recherche : En tapant sur un résultat de recherche, vous accédez directement au point correspondant de la conversation.L'application ChatGPT pour iOS dans plus de pays.L'application ChatGPT pour iOS est désormais disponible dans plus de pays et régions. Les utilisateurs de 11 pays peuvent désormais télécharger l'application ChatGPT dans l'Apple App Store, y compris les États-Unis : Albanie, Croatie, France, Allemagne, Irlande, Jamaïque, Corée, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Nigeria et Royaume-Uni.Le déploiement se poursuivra dans d'autres pays et régions au cours des prochaines semaines.Une nouvelle fonctionnalité vient d'être introduite : les liens partagés. Cette fonctionnalité vous permet de créer et de partager vos conversations ChatGPT avec d'autres personnes. Les destinataires de votre lien partagé peuvent soit consulter la conversation, soit la copier dans leurs propres chats pour continuer le fil de discussion. Cette fonctionnalité est actuellement déployée en alpha auprès d'un petit groupe de testeurs, et il est prévu de l'étendre à tous les utilisateurs (y compris les utilisateurs gratuits) dans les semaines à venir.Pour partager vos conversations :- Cliquez sur le fil de discussion que vous souhaitez partager.- Sélectionnez le bouton "Partager- Cliquez sur "Copier le lien".Source : OpenAI Que pensez-vous des instructions personnalisées de ChatGPT ?