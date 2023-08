Grève des travailleurs : les studios de cinéma et de télévision affichent des offres d'emploi dans le domaine de l'IA avec des salaires pouvant atteindre 1 million de dollars

Lorsque vous avez une combinaison de Wall Street, de cupidité, de technologie, de jeunes prodiges que je ne vois pas faire preuve de beaucoup d'empathie : c'est un cocktail mortel, à mon avis, et je ne veux plus que nous ayons à boire ce poison. Tout le monde regarde des séries dystopiques pour se divertir, alors que mes membres les vivent. Lorsque vous avez une combinaison de Wall Street, de cupidité, de technologie, de jeunes prodiges que je ne vois pas faire preuve de beaucoup d'empathie : c'est un cocktail mortel, à mon avis, et je ne veux plus que nous ayons à boire ce poison. Tout le monde regarde des séries dystopiques pour se divertir, alors que mes membres les vivent.

L'IA soulève des questions créatives et juridiques difficiles et importantes pour tout le monde. Par exemple, les auteurs veulent pouvoir utiliser cette technologie dans le cadre de leur processus créatif, sans modifier la façon dont les crédits sont déterminés, ce qui est compliqué étant donné que le matériel d'IA ne peut pas être protégé par des droits d'auteur. Il s'agit donc d'un sujet qui nécessite beaucoup plus de discussions, ce que nous nous sommes engagés à faire.

Six sociétés de divertissement, dont Disney, Netflix, Sony et NBCUniversal, ont publié au moins 26 offres d'emploi liées à l'intelligence artificielle au cours des dernières semaines, selon une recherche d'offres d'emploi en ligne effectuée par NBC News. Les entreprises envisagent de payer un grand nombre de développeurs de logiciels potentiels plus de 200 000 dollars par an et, dans certains cas, beaucoup plus, selon les offres d'emploi.Le géant du streaming Netflix a publié 18 postes liés à l'IA ou à l'apprentissage automatique, selon une recherche effectuée sur le site d'emploi de l'entreprise. L'un de ces postes serait rémunéré à hauteur d'un million de dollars pour développer des jeux vidéo basés sur les récentes avancées en matière d'IA, selon l'annonce. La page d'offres d'emploi de l'entreprise ne précise pas depuis combien de temps les postes sont affichés.L'utilisation de l'IA pour générer du contenu est un point de friction majeur pour les scénaristes et les artistes-interprètes en grève. Les dirigeants syndicaux affirment que les acteurs numériques générés par l'IA menacent de prendre un jour le travail de leurs membres, certains créateurs, dont Sarah Silverman, affirmant déjà dans des procès que des entreprises technologiques utilisent leurs mots ou leur image pour former des remplaçants de l'IA.Fran Drescher, présidente de la, a qualifié l'IA de "". Dans un épisode du 28 juillet du podcast de la guilde, elle déclare :Dans le cadre des négociations contractuelles, la SAG-AFTRA demande que les artistes-interprètes qui contribuent aux produits d'intelligence artificielle soient rémunérés et que les sociétés d'intelligence artificielle demandent le consentement préalable des artistes-interprètes. En mai, l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (Alliance des producteurs de cinéma et de télévision), un groupe professionnel représentant les studios avait déclaré :Les studios hollywoodiens sont restés circonspects quant à leurs stratégies en matière d'IA générative. Le PDG de Disney, Bob Iger, a parlé de l'utilisation de l'IA pour créer des gains d'efficacité et a qualifié la technologie de perturbatrice, mais n'a pas donné de détails. L'acteur Bryan Cranston a déclaré qu'il avait "" lors d'un rassemblement à New York le mois dernier, lorsque la star de "" s'est engagée en disant : "".Sony recrute un chercheur principal et un gestionnaire pour se concentrer sur l'éthique de l'IA dans sa division Sony AI. Cette division a été créée en 2020 et, selon l'offre d'emploi, il s'agit d'une "", travaillant en étroite collaboration avec d'autres divisions de l'entreprise, y compris le studio de cinéma Sony Pictures. Un porte-parole de Sony a commenté cette offre par courriel : "".Même si les emplois liés à l'IA qui ne sont pas directement liés à la création de contenu, les offres d'emploi sont une indication de l'orientation des ressources des sociétés de production. Confrontées à une crise de l'emploi, les sociétés de streaming et de création recherchent activement des spécialistes de l'IA et sont prêtes à leur verser des salaires élevés. De nombreuses offres d'emploi font référence à des tâches telles que la création d'une plateforme d'IA ou d'un laboratoire d'innovation, ce qui suggère que les sociétés construisent pour le long terme plutôt que de chercher une alternative immédiate aux travailleurs en grève.: NBCQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, quelle serait l'évolution de cette situation ?Quel impact va avoir l'AI sur la production TV et cinéma à l'avenir selon-vous ?