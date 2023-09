Un défi pour l’intégrité de la recherche

Une innovation qui divise les éditeurs et les évaluateurs

Les fausses références, un indice pour repérer les articles scientifiques rédigés par l’IA

Pour de nombreux experts du secteur de la technologie, ChatGPT pourrait changer à jamais l'édition et le journalisme. Ainsi, certains types de journalisme, comme les simples articles de sport et d'affaires, seraient particulièrement sensibles à l'automatisation. ChatGPT pourrait être la technologie numérique la plus importante à avoir un impact sur les éditeurs depuis les années 1980. Le chatbot créé par le laboratoire d'intelligence artificielle (IA) OpenAI peut répondre à des questions complexes et s'appuyer sur des recherches secondaires pour rédiger des textes « originaux ». Si l'information se trouve sur Internet, ChatGPT peut produire du contenu avec.Le 9 août, la revue Physica Scripta a publié un article qui présentait de nouvelles solutions à une équation mathématique complexe. Mais l’article n’était pas aussi original qu’il semblait, car il contenait une phrase étrange à la troisième page du manuscrit : « Régénérer la réponse ». La phrase étrange correspond à l’étiquette d’un bouton de ChatGPT. Guillaume Cabanac, un chercheur en informatique à l’université de Toulouse, en France, a rapidement détecté cette anomalie et a partagé une capture d’écran de la page sur PubPeer, un site web où les scientifiques discutent des recherches publiées. L’auteur principal de l’article, Abdullahi Yusuf, est affilié à la fois à l’université Biruni d’Istanbul et à la Lebanese American University de Beyrouth.Kim Eggleton, qui dirige l’évaluation par les pairs et l’intégrité de la recherche chez IOP Publishing, l’éditeur de Physica Scripta à Bristol, au Royaume-Uni, indique que les auteurs ont admis avoir utilisé ChatGPT pour écrire leur manuscrit. L’outil n’a pas été repéré pendant les deux mois de révision par les pairs (l’article a été envoyé en mai et une version corrigée en juillet) ni pendant la mise en page. L’éditeur a choisi de retirer l’article, car les auteurs n’ont pas signalé leur recours à l’outil lors de la soumission. « C’est contraire à nos règles éthiques », a affirmé Eggleton.Ce n'est pas le seul cas d'un manuscrit assisté par ChatGPT qui se retrouve dans une revue à comité de lecture sans avoir été déclaré. Depuis avril, Cabanac a repéré plus d'une douzaine d'articles de revues contenant les phrases révélatrices de ChatGPT « Régénérer la réponse » ou « En tant que modèle linguistique de l'IA, je... » et les a publiés sur PubPeer.De nombreux éditeurs, dont Elsevier et Springer Nature, ont déclaré que les auteurs pouvaient utiliser ChatGPT et d'autres grands modèles de langage (LLM) pour les aider à rédiger leurs manuscrits, à condition qu'ils le déclarent. Toutefois, Springer Nature a annoncé en début d’année que ChatGPT, ou tout système similaire de génération de texte, ne peut pas être crédité en tant qu'auteur dans les articles publiés dans ses revues. L'éditeur ne voit aucun problème au fait que l'IA soit utilisée pour aider à rédiger des recherches, mais elle exige que son utilisation soit correctement divulguée.« Nous nous sommes sentis obligés de clarifier notre position pour nos auteurs, pour nos éditeurs et pour nous-mêmes. Cette nouvelle génération d'outils LLM - y compris ChatGPT - a vraiment explosé dans la communauté, qui est à juste titre enthousiaste et joue avec eux, mais également les utilise d'une façon qui va au-delà de la manière dont ils peuvent véritablement être utilisés à l'heure actuelle », explique à The Verge Magdalena Skipper, rédactrice en chef de la publication phare de Springer Nature, Nature. ChatGPT et les grands modèles de langage précédents ont déjà été cités comme auteurs dans un petit nombre d'articles publiés.Il faut préciser que la qualité et l’ampleur de l’apport de ces outils dépendent des situations. ChatGPT n’est pas infaillible, et il commet encore de nombreuses fautes élémentaires. Dans un article d’opinion paru dans la revue Oncoscience, ChatGPT a été employé pour défendre l’usage d’un certain médicament en se basant sur le pari de Pascal, le texte produit par l’IA étant clairement signalé.L'Office britannique de la propriété intellectuelle a annoncé en juin de l'année dernière que les IA ne peuvent pas être mentionnées comme inventeurs sur les brevets. « Pour les inventions conçues par l'IA, nous ne prévoyons aucun changement dans la législation britannique sur les brevets. La plupart des répondants estiment que l'intelligence artificielle n'est pas encore assez avancée pour inventer sans intervention humaine. Mais nous garderons ce domaine du droit à l'étude pour nous assurer que le système de brevets britannique soutient l'innovation en matière d'intelligence artificielle et l'utilisation de l'IA au Royaume-Uni », a déclaré Magdalena Skipper.La recherche de phrases clés ne révèle que des utilisations naïves et non déclarées de ChatGPT - dans lesquelles les auteurs ont oublié de supprimer les signes révélateurs - de sorte que le nombre d'articles non divulgués évalués par les pairs et générés avec l'aide non déclarée de ChatGPT est probablement beaucoup plus élevé. « Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg », affirme Cabanac. (Les signes révélateurs changent également : Le bouton "Régénérer la réponse" de ChatGPT a été remplacé au début de l'année par "Régénérer" lors d'une mise à jour de l'outil).Cabanac a détecté des phrases typiques de ChatGPT dans quelques articles publiés dans des revues Elsevier. Le dernier en date est un article, de l'université de Liaoning à Shenyang, en Chine, et de l'Académie chinoise du commerce international et de la coopération économique à Pékin, publié le 3 août dans Resources Policy, qui étudie l'impact du commerce électronique sur l'efficacité des combustibles fossiles dans les pays en développement.Le chercheur français a remarqué que certaines équations de l'article n'avaient pas de sens, mais l'indice se trouvait au-dessus d'un tableau : « Please note that as an AI language model, I am unable to generate specific tables or conduct tests... » (Veuillez noter qu'en tant que modèle linguistique d'IA, je ne suis pas en mesure de générer des tableaux spécifiques ou d'effectuer des tests...). Un porte-parole d'Elsevier a déclaré à Nature que l'éditeur était « conscient du problème » et qu'il enquêtait à ce sujet.Les chercheurs sont divisés sur les implications pour la science. Dans le domaine de la publication scientifique, une prépublication est une version d'un article scientifique qui précède son acceptation par le comité de rédaction d'une revue scientifique.« Je suis très inquiète », déclare Sandra Wachter, qui étudie la technologie et la réglementation à l'Université d'Oxford, au Royaume-Uni, et n'a pas participé à la recherche. « Si nous sommes maintenant dans une situation où les experts ne sont pas en mesure de déterminer ce qui est vrai ou non, nous perdons l'intermédiaire dont nous avons désespérément besoin pour nous guider à travers des sujets compliqués », ajoute-t-elle.ChatGPT crée un texte réaliste en réponse aux invites de l'utilisateur. Il s'agit d'un « grand modèle de langage », un système basé sur des réseaux de neurones qui apprennent à effectuer une tâche en assimilant d'énormes quantités de texte généré par l'homme. Depuis sa sortie, les chercheurs se sont attaqués aux problèmes éthiques entourant son utilisation, car une grande partie de sa production peut être difficile à distinguer du texte écrit par l'homme.Les articles entièrement ou partiellement rédigés par des logiciels, sans que les auteurs ne le révèlent, n'ont rien de nouveau. Cependant, ils contiennent généralement des traces subtiles mais détectables, telles que des schémas de langage spécifiques ou des « phrases torturées » mal traduites, qui les distinguent de leurs équivalents rédigés par des humains, explique Matt Hodgkinson, responsable de l'intégrité de la recherche à l'Office britannique de l'intégrité de la recherche, dont le siège se trouve à Londres. Mais si les chercheurs suppriment les phrases passe-partout du ChatGPT, le texte du chatbot plus sophistiqué est « presque impossible » à repérer, explique Hodgkinson. « Il s'agit essentiellement d'une course aux armements", dit-il, "les escrocs contre ceux qui essaient de les empêcher d'entrer ».Elisabeth Bik, microbiologiste et consultante indépendante en intégrité de la recherche à San Francisco, en Californie, estime que l'essor fulgurant de ChatGPT et d'autres outils d'IA générative donnera de la puissance aux sociétés qui créent et vendent de faux manuscrits aux chercheurs désireux d'augmenter leur production de publications. « Le problème sera cent fois plus grave », estime « Je crains fort que nous ayons déjà un afflux de ces articles que nous ne reconnaissons même plus. »La publication dans des revues d’articles non déclarés issus d’un LLM révèle un problème plus grave : les évaluateurs surchargés n’ont souvent pas le temps de vérifier soigneusement les manuscrits pour y déceler des indices, explique David Bimler, qui débusque les faux articles sous le pseudonyme de Smut Clyde. Tout le système scientifique repose sur le principe « publier ou mourir », explique Bimler, psychologue à la retraite, ancien de l’université Massey de Palmerston North, en Nouvelle-Zélande. « Le nombre de contrôleurs ne peut pas suivre. »ChatGPT et autres LLM ont tendance à produire de fausses références, ce qui pourrait être un signal pour les pairs examinateurs qui cherchent à repérer l'utilisation de ces outils dans les manuscrits, explique Hodgkinson. « Si la référence n'existe pas, c'est un signal d'alarme », ajoute-t-il.Rune Stensvold, microbiologiste au State Serum Institute de Copenhague, a été confronté au problème des fausses références lorsqu'un étudiant lui a demandé une copie d'un article que Stensvold avait apparemment cosigné avec l'un de ses collègues en 2006. L'article n'existait pas. L'étudiant avait demandé à un chatbot d'IA de lui suggérer des articles sur Blastocystis - un genre de parasite intestinal - et l’outil d’IA avait bricolé une référence portant le nom de Stensvold. « Il avait l'air si réel », raconte-t-il. « Cela m'a appris que lorsque j'ai des articles à examiner, je devrais probablement commencer par regarder la section des références. »L’utilisation non déclarée d’outils d’IA pour rédiger des articles scientifiques est un phénomène inquiétant qui menace l’intégrité et la crédibilité de la recherche scientifique.Si, l’IA ne peut pas remplacer le travail intellectuel et créatif des chercheurs, ni se substituer à l’évaluation critique par les pairs. Et peut même introduire des erreurs, des biais ou des incohérences dans le texte, qui peuvent nuire à la rigueur et à la fiabilité de la recherche, l’IA peut être un outil utile pour aider les chercheurs à rédiger des articles, en leur fournissant des suggestions, des corrections ou des reformulations, à condition qu’ils déclarent leur utilisation de l’outil et qu’ils vérifient la qualité et l’originalité du texte généré.La rédaction d’articles scientifiques à l’aide d’outils d’IA non déclarés est une pratique préoccupante qui compromet l’intégrité et la crédibilité de la recherche scientifique. L’IA ne peut pas se substituer au travail intellectuel et créatif des chercheurs, ni à l’évaluation critique par les pairs. Elle peut aussi introduire des erreurs, des biais ou des incohérences dans le texte, qui peuvent affecter la rigueur et la fiabilité de la recherche.Il faut toutefois reconnaître que l’IA peut être un outil utile pour aider les chercheurs à rédiger des articles, en leur fournissant des suggestions, des corrections ou des reformulations, à condition qu’ils déclarent leur utilisation de l’outil et qu’ils vérifient la qualité et l’originalité du texte généré.Source : PubPeer Quels sont selon vous, les avantages et les inconvénients de l’utilisation de l’IA pour rédiger des articles scientifiques ?Comment peut-on assurer la transparence, la traçabilité et la responsabilité de l’utilisation de l’IA pour rédiger des articles scientifiques ?Quelles peuvent être les conséquences potentielles de la publication de manuscrits non revus par les pairs sur la qualité et la crédibilité de la recherche scientifique ?