Le niveau d’expertise de l’intervenant pourrait apporter réponse à cette question

Une reconversion en développeur d’intelligences artificielles s’avère opportune compte tenu de la forte demande en compétences en IA rapportée par certaines plateformes

Grosso modo, les professionnels de la filière du développement informatique devraient garder la main sur les emplois de la filière en raison de certaines faiblesses que les intelligences artificielles continuent d’exhiber

En effet, qui mieux qu’un senior pour tirer avantage de tels outils afin d’atteindre de nouvelles cimes en termes de productivité ? A ce propos, Roberto Saracco – membre senior de l’IEEE – est d’avis que « l’intelligence artificielle ne va pas prendre votre emploi, ce sont plutôt les personnes capables de s’en servir pour être plus productives qui le feront. » En d’autres termes, ce sont les juniors au sein des équipes de développement informatique qui pourraient perdre leurs emplois au profit des seniors assistés d’outils d’intelligence artificielle.Fiverr est une place de marché en ligne pour les travailleurs indépendants. Elle a annoncé en début d’année que les recherches de services liés à l'intelligence artificielle ont augmenté de plus de 1400 % au cours des six derniers mois sur sa plateforme. La raison : les chefs d'entreprise seraient non seulement désireux d'intégrer l'intelligence artificielle dans leurs opérations, leurs ventes et leurs campagnes de marketing, mais ils seraient également à la recherche de personnes compétentes pour utiliser les nouveaux outils d'IA tels que Midjourney, ChatGPT, Stable Diffusion et Dall-E.Fiverr a en sus relevé une augmentation du nombre d'entreprises essayant d'utiliser ou de créer des produits qui utilisent des moteurs d'intelligence artificielle générative. Pour cela, les entreprises recherchent des freelances qualifiés qui peuvent les aider à construire des applications pilotées par l'intelligence artificielle. Il existe en outre une forte demande de la part des entreprises pour de l'aide à la création d'invites pour les moteurs d'IA générative.La réalité actuelle est que ces intelligences artificielles sont encore au stade d’outils à utiliser avec des pincettes. C’est ce que confirme Google lors de l’annonce selon laquelle son IA Bard peut désormais aider à coder et à créer des fonctions pour Google Sheets : « Bard est encore au stade expérimental et peut parfois fournir des informations inexactes, trompeuses ou fausses tout en les présentant avec assurance. En ce qui concerne le codage, Bard peut vous générer du code qui ne produit pas le résultat escompté, ou vous fournir un code qui n'est pas optimal ou incomplet. Vérifiez toujours les réponses de Bard et testez et examinez soigneusement le code pour détecter les erreurs, les bogues et les vulnérabilités avant de vous y fier. »« Chatgpt est très doué pour fournir des astuces de codage en utilisant du code copié sur Internet, ce qui est incroyablement utile car cela peut faire gagner beaucoup de temps. Mais vous ne pouvez pas demander à Chatgpt de créer YouTube pour vous, de gérer et d'entretenir un système déjà opérationnel ou de parler à un client, de comprendre ses besoins et de construire un système qui résoudra ses problèmes. Pour obtenir de l'aide dans ces tâches complexes, vous devez comprendre le fonctionnement de ces systèmes. Vous devez être un ingénieur logiciel et chatgpt sera un excellent assistant pour vous. Mais il est loin de pouvoir résoudre ces problèmes. Et si c'était le cas, il s'agirait d'une intelligence artificielle générale qui ne remplacerait pas uniquement les ingénieurs en informatique. Mais il s'agit d'un modèle de langage. Ce n'est pas une source de sagesse. La résolution de problèmes, la pensée critique, l'originalité sont toujours du ressort des humains », déclare le créateur de la plateforme en ligne d’apprentissage dénommée Brilliant.Que pensez-vous de ces tendances et prévisions ? Sont-elles en phase avec la réalité dont vous êtes au fait ?Avez-vous vu des développeurs sans grosse expérience être remplacés par des séniors assistés par des outils d’intelligence artificielle ? Quelles pratiques ont cours dans votre entreprise ? Partagez votre expérience