Traditionnellement, la traduction vidéo implique l'utilisation de sous-titres ou de doublages, mais la nouvelle technologie d'HeyGen vise à éliminer la nécessité de ces approches.Les utilisateurs peuvent désormais enregistrer une vidéo dans leur langue maternelle, et l'IA d'HeyGen se charge de doubler le contenu dans la langue de leur choix, avec ce qu'elle appelle une "". Le programme superpose également des mouvements de bouche réalistes à la vidéo, créant ainsi une illusion convaincante de l'orateur utilisant la langue choisie.Actuellement, HeyGen prend en charge la traduction dans plusieurs langues, dont l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien, l'allemand, le polonais, le portugais et l'hindi.La société, qui s'appelait à l'origine Movio avant d'être rebaptisée en avril, a également lancé récemment un moyen de créer un "" ou un double vidéo généré par l'IA qui peut dire pratiquement tout ce que vous tapez dans un champ de texte. Son fondateur, Joshua Xu, affirme que ce nouveau produit est "".Pour en faire l'expérience, vous devez enregistrer une vidéo d'au moins 30 secondes et d'au plus 5 minutes, au format mp4, Quicktime ou Webm, avec une taille de fichier ne dépassant pas 500 Mo, et la télécharger ici Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous ces informations pertinentes, voire utiles ?Selon vous, la nouvelle fonctionnalité vidéo d'HeyGen est-elle un outil utile, ou un gadget supplémentaire ?