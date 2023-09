La plupart des entreprises ont du mal à anticiper cette tendance. 87 % des cadres dirigeants affirment qu'ils ont du mal à trouver des talents ayant des compétences en IA, et 77 % d'entre eux affirment que l'IA perturbe leur stratégie commerciale.

Les dirigeants affirment que l'IA remplacera de nombreuses fonctions au sein de leur organisation, mais les employés ne réalisent pas à quel point ils seront affectés. Seuls 20 % des travailleurs pensent que "la plupart" ou "la totalité" de leur rôle pourrait être remplacé par l'IA.

Si les cadres adoptent l'IA, beaucoup craignent d'être distancés. 79 % d'entre eux craignent que s'ils n'apprennent pas à utiliser l'IA, ils ne seront pas préparés à l'avenir du travail.

La maîtrise de l'IA pourrait donner un coup de pouce considérable à la carrière. La plupart des cadres estiment que les travailleurs compétents dans l'utilisation de l'IA devraient être mieux payés (82 %) et promus plus souvent (74 %).

Étonnamment, la suite C ne voit pas d'inconvénient à ce que les employés utilisent l'IA pour travailler dans une autre entreprise. 82 % affirment que les salariés devraient être autorisés à utiliser l'IA pour occuper plusieurs emplois.

Les programmes d'apprentissage sur le lieu de travail ne suivent pas, et certains travailleurs ont un pied dans la porte. Seuls 24 % d'entre eux utilisent les programmes de leur entreprise pour acquérir des compétences en matière d'IA, et 39 % déclarent qu'il est probable qu'ils quitteront leur emploi pour un poste offrant de meilleures opportunités d'apprentissage et de développement au cours de l'année à venir.

Nous sommes ravis d'annoncer la publication de Navigating the Workplace in the Age of AI (Naviguer sur le lieu de travail à l'ère de l'IA). Ce rapport est un résumé des conclusions d'une nouvelle enquête nationale qui explore la manière dont l'IA remodèle le monde du travail à tous les niveaux de l'organisation.En collaboration avec le cabinet d'études Workplace Intelligence, edX a interrogé 800 travailleurs du savoir et 800 cadres de haut niveau, dont plus de 500 PDG, à travers les États-Unis, afin d'obtenir un aperçu unique de la manière dont les professionnels se préparent à l'ère de l'IA. Les résultats ont révélé des points de vue souvent contradictoires entre les travailleurs et les cadres sur le rythme et l'impact de l'automatisation sur leurs entreprises, leurs emplois et leur progression de carrière personnelle.Parmi ses principales conclusions, l'enquête a révélé que les cadres - y compris ceux qui occupent les postes les plus élevés de l'organisation - sont ouverts à un soutien important de l'IA. Un pourcentage remarquable de 49 % des PDG interrogés pensent que "la plupart" ou "la totalité" de leur travail devrait être complètement automatisé ou remplacé par l'IA.Parmi les autres résultats clés de l'enquête publiés dans le rapport Navigating the Workplace in the Age of AI d'edX, on peut citer les suivants :Les dirigeants estiment également que près de la moitié (49 %) des compétences qui existent aujourd'hui au sein de leur personnel ne seront plus pertinentes en 2025, et ils estiment que 47 % de leur personnel n'est pas préparé à l'avenir du travail. Heureusement, 72% des cadres supérieurs pensent que leur entreprise devrait augmenter ses investissements dans les programmes d'apprentissage et de développement axés sur l'IA au cours des deux prochaines années.", a déclaré Andy Morgan, responsable d'edX for Business. "", a ajouté Dan Schawbel, associé directeur, Workplace Intelligence. "", a déclaré Anant Agarwal, Chief Platform Officer, 2U, fondateur d'edX et ancien directeur du CSAIL, le laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle du MIT. "Pour consulter l'intégralité des résultats, téléchargez le rapport d'edX intitulé Navigating the Workplace in the Age of AI ici Les résultats de la recherche sont basés sur une enquête menée par edX et Workplace Intelligence entre le 10 et le 24 juillet 2023. Au total, 1 600 employés à temps plein basés aux États-Unis ont répondu à l'enquête, dont 800 cadres de niveau C et 800 travailleurs du savoir. Les personnes interrogées ont été invitées à participer à l'enquête par courrier électronique et ont reçu une petite incitation financière pour le faire. Tous les répondants ont été soumis à un processus de double consentement et ont complété en moyenne 300 points de données de profilage avant de participer à l'enquête.