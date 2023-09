La data, un actif stratégique pour l’entreprise, doit être maîtrisée par les étudiants et les managers qui pourront mieux tirer parti de toutes ses opportunités. Ce baromètre montre que les répondants l’ont perçu mais le chantier reste important pour sensibiliser tous les acteurs des organisations, y compris les dirigeants La data, un actif stratégique pour l’entreprise, doit être maîtrisée par les étudiants et les managers qui pourront mieux tirer parti de toutes ses opportunités. Ce baromètre montre que les répondants l’ont perçu mais le chantier reste important pour sensibiliser tous les acteurs des organisations, y compris les dirigeants

Devoteam est depuis sa création un accélérateur de la transformation digitale de ses clients. La transformation data n'est plus un sujet d'innovation mais il est à l'agenda de toutes les directions générales. La stratégie data doit être portée au plus haut de l'organisation, ajustée à chaque palier de maturité et supportée par le déploiement d'une culture data driven

Covéa a mis la Data et l'IA au cœur de sa transformation digitale. Le groupe est aujourd'hui en phase d'accélération, avec le déploiement d'algorithmes de data science dans ses processus métiers et ses chaînes de traitement informatique. L'organisation doit s'adapter pour disposer d'une gouvernance solide, garantissant la mise à disposition de données pertinentes, de socles techniques adaptés avec les investissements nécessaires à la clé et d'une organisation et de méthodes de travail permettant de réunir les compétences pluridisciplinaires nécessaires pour tester puis déployer les cas d'usage.

Parmi les principaux enseignements :● 44 % des dirigeants ne perçoivent pas encore la valeur stratégique des données ;● Plus d’un tiers des répondants trouvent le sujet encore trop précoce pour leur organisation, et ce quels que soient la taille de l’organisation et son secteur d’activités. Pourtant plus de deux tiers des organisations reconnaissent qu’ils ont amélioré leurs processus grâce à la donnée.● Seules 15 % des entreprises interrogées hébergent la data et l’innovation dans la même direction. Alors que l’intelligence artificielle s’invite dans tous les débats, pour 42 % des organisations, le sujet n’est qu’en réflexion, voire pas du tout d’actualité.● Même si un tiers des entreprises ont mis les équipes data au travail sur les critères ESG, la réflexion est encore balbutiante dans 17 % des organisations et inexistante dans près de 20 %.Pour Isabelle COMYN-WATTIAU, professeur titulaire de la Chaire Stratégie et Gouvernance de l’Information de l’ESSEC :Le Baromètre MetraData révèle que deux tiers des entreprises interrogées, y compris les grandes entreprises, ont pour ambition de maximiser la valeur de leurs données et ne sont qu’au début de l’aventure. La taille de l'organisation n'impacte pas la prise en compte de cette valeur. Parmi les répondants, plus de deux tiers affirment avoir amélioré leurs processus métiers grâce à l'exploitation des données, tandis que 50 % des répondants constatent une optimisation des tâches associées à ces processus. De plus, plus d’un tiers des organisations témoignent que l'utilisation de leurs données a conduit à une extension de leurs produits ou services.La gouvernance des données se positionne comme un élément central dans la stratégie des entreprises, avec plus d’un tiers des répondants considérant cette approche comme un moyen de maximiser la valeur tout en minimisant les coûts et les risques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 92 % des répondants estiment que leurs données sont sécurisées et disponibles, et plus de 80 % jugent leurs données fiables, à jour et réutilisables. La mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) a joué un rôle déterminant pour plus de la moitié des entreprises interrogées.Cyril Lehmann, Vice-Président du Groupe Data de Devoteam :L'ambition data prend de l'ampleur, avec près de la moitié des répondants mettant en avant le rôle de premier plan de la gouvernance des données. Dans plus de 50 % des entreprises sondées, la fonction gouvernance des données est perçue comme un outil stratégique par les dirigeants. Pour 40 % des organisations la donnée est un sujet important qu'il est nécessaire de mieux prendre en charge et elles sont déjà un tiers d'entre elles à la placer au cœur de la stratégie de l'entreprise.Parmi les moyens de l’innovation, l’intelligence artificielle (IA) commence à jouer un rôle significatif dans certaines organisations. Près de 30 % des entreprises interrogées travaillent sur quelques cas d’usage utilisant l’intelligence artificielle. Plus de 19 % d’entre elles ont intégré l’IA dans plusieurs processus métiers, et seules 1% ont automatisé ces processus grâce à elle. Sans surprise, ce sont les grandes entreprises qui font le plus appel à l’intelligence artificielle et l’intègrent dans tout ou partie de leurs processus métiers ou data. Toutefois, on note aussi que 67 % des petites entreprises ont entrepris la réflexion sur ce sujet.Priscilla Cournède, Directrice Transformation Innovation du groupe Covéa :Ce baromètre illustre la transition en cours vers des entreprises de plus en plus axées sur les données et l'IA. Il met également en évidence le chemin à parcourir, une part significative des entreprises devant encore se lancer sur le chemin de l'exploitation pleine du potentiel de ces technologies. La collaboration entre le monde académique, les entreprises et les experts est essentielle pour soutenir cette transformation continue vers une utilisation plus efficace et stratégique des données et de l'intelligence artificielle.Les lecteurs de ce baromètre pourront positionner leur organisation dans le repère proposé qui croise l’ambition data et les moyens mis par les organisations et tracer la trajectoire de progrès de leur stratégie data.L’enquête a été réalisée au début de l’année 2023 auprès de 116 entreprises et organisations françaises par le biais d’un questionnaire en ligne comprenant 43 questions. Les répondants sont des chefs d’entreprise, des directeurs des systèmes d’information, des directeurs des données, des directeurs fonctionnels d’entreprises de tous secteurs d’activité et de toutes tailles. Cette enquête a été enrichie par quelques entretiens auprès d’experts du domaine.L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale qui détient la « Triple couronne » en ayant les accréditations EQUIS, AACSB et AMBA. Avec 7 400 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 69 000 diplômés, un corps professoral composé de 169 professeurs permanents dont 23 professeurs émérites, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de l’innovation.Au XXIème siècle, les organisations font face à des défis cruciaux liés à la gouvernance de leur information. Face à ce constat, la Chaire Stratégie et Gouvernance de l’Information propose un cadre académique alliant théorie et pratique qui vise à permettre à ses étudiants de relever ces défis contemporains. La Chaire vise à familiariser ses étudiants sur les enjeux relatifs à la gouvernance de l’information. Elle offre un cadre d’anticipation des attentes du marché, suivant une approche pragmatique et concrète. Elle en fait bénéficier l’ensemble de l’écosystème des entreprises privées et publiques partenaires de la Chaire que les étudiants seront amenés à rencontrer.Le groupe mutualiste Covéa est un leader européen de l’assurance et de la réassurance. Covéa est un acteur financier solide et dynamique, premier assureur de biens et responsabilité en France à travers ses trois marques MAAF, MMA, GMF et 10ème réassureur mondial avec la marque PartnerRe. Acteur économique majeur des territoires, grâce à ses 24 000 collaborateurs en France et dans le monde, Covéa protège 11,5 millions de clients et sociétaires en France.Devoteam est une entreprise de conseil en stratégie digitale, plateformes technologiques, cybersécurité, data et soutenabilité opérant dans plus de 25 pays. Née dans la tech il y a plus de 25 ans, Devoteam guide ses clients dans la transformation digitale durable de leurs activités afin de libérer leur plein potentiel.Sources : ESSEC Trouvez-vous cette étude crédible ou pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?