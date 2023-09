En outre, l'étude a pris en considération le budget ainsi que les retours sur investissements liés à la mise en œuvre de l'IA, ce qui a donné lieu à des réponses très positives. Parmi les exemples les plus courants, on peut citer le bonheur des travailleurs, l'innovation, ainsi que la valeur du travail effectué. Les clients auraient certainement de quoi se réjouir puisque plus de 50 % des dirigeants ayant participé à cette étude ont parlé des avantages que le monde de l'IA leur a apportés. Il s'agit notamment de projets et d'offres de meilleure qualité, ainsi que d'une livraison plus rapide des marchandises aux clients. Plus d'un tiers d'entre eux ont également parlé de l'amélioration du service à la clientèle, et près d'un tiers d'entre eux ont obtenu des résultats positifs dans ce domaine.Les résultats de cette enquête contribuent largement à dévoiler l'avenir plus vaste et plus prometteur de la technologie de l'IA.Davantage d'investissements sont réalisés dans le domaine de l'IA, y compris l'automatisation intelligente, les moyennes et grandes entreprises étant en tête de liste en termes de budgets plus importants. Le rapport montre que 57 % des dirigeants espèrent obtenir un rendement au moins deux fois supérieur aux fonds investis dans ce domaine. Et nous avons vu comment l'automatisation par l'IA a produit de tels retours pour près de 47 % des participants à cette étude. La plupart de ces résultats incroyables sont liés aux avantages qui découlent de l'automatisation intelligente. Et 52 % des personnes interrogées ont ajouté qu'une meilleure efficacité était la plus grande réussite de la mise en œuvre, suivie d'une meilleure productivité.Il s'agit là d'un sujet très intéressant, pour lequel les personnes interrogées ont indiqué que la plus grande limitation ou barrière était liée à la tendance à revenir à des méthodes anciennes pour faire les choses correctement. D'ailleurs, 31 % des personnes interrogées ont évoqué cette raison et n'ont pas compris pourquoi les gens étaient si réticents à revenir aux anciennes méthodes alors qu'ils pourraient tirer un grand profit des technologies plus récentes et plus performantes. Quoi qu'il en soit, l'avenir semble très prometteur avec l'adoption de la technologie de l'IA, car près de 90 % des entreprises en tirent le meilleur parti. Et parmi elles, 37 % prévoient déjà de l'utiliser au cours des trois à cinq prochaines années.Rappelons que les petites entreprises ont tendance à placer l'expérience client en tête de leurs priorités, à côté des processus où les ventes sont générées par des moyens automatisés. Cela semble être la bonne stratégie de modèle d'entreprise adoptée pour cette année afin de générer davantage de revenus dans tous les domaines. Elle permettrait également de réduire les dettes, notamment les loyers et les abonnements aux systèmes logiciels. Mais le processus est long et n'est certainement pas facile à mettre en œuvre. En témoigne le fait que les petites entreprises sont susceptibles de ne planifier des stratégies commerciales impliquant l'IA que pour l'année ou les deux années à venir.Dans l'ensemble, cette nouvelle étude a mis en lumière un élément important, à savoir que les entreprises de toutes tailles ont enregistré une hausse de près de 80 %. L'essentiel est lié à la nécessaire automatisation et donc à l'IA. C'est pourquoi le monde de l'IA continue de s'imposer comme une pratique hautement compétitive pour les entreprises d'aujourd'hui.Source : ABBYY Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?