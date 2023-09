La division Open-Source Enterprise de la CIA présentera bientôt son outil d'intelligence artificielle, qui reflète celui créé par OpenAI Inc, a rapporté Bloomberg.L'outil d'intelligence artificielle permettra aux utilisateurs de voir la source originale de l'information qu'ils consultent, a déclaré Randy Nixon, directeur de la division Open-Source Enterprise, ajoutant qu'une fonction de chat est un élément logique de la diffusion rapide des renseignements.", a déclaré M. Nixon à Bloomberg. "Le plan de la CIA fait partie d'une campagne gouvernementale plus large visant à utiliser l'IA et à concurrencer la Chine, qui cherche à devenir le leader mondial dans ce domaine d'ici 2030, a rapporté Bloomberg. Les agences de renseignement américaines tentent également de réfuter les critiques selon lesquelles elles sont trop lentes à exploiter l'IA, car elles ont du mal à traiter les vastes quantités de données désormais accessibles au public.", a déclaré M. Nixon, dont la division supervise les renseignements tirés de sources publiques et commerciales. "L'objectif d'utiliser des informations provenant de sources ouvertes s'est heurté à des considérations liées à la protection de la vie privée. Le bureau du directeur du renseignement national s'est inquiété du fait que les agences utilisent des marchés commerciaux largement non réglementés pour acheter des stocks de données sur les personnes, y compris des informations de localisation recueillies à partir de téléphones portables, a rapporté Bloomberg.La communauté du renseignement considère ces informations comme des sources ouvertes, même si elles ne peuvent être achetées que par les gouvernements.", a déclaré M. Nixon, ajoutant que l'outil d'IA permettrait aux analystes de passer à un processus "".L'outil d'IA sera disponible pour l'ensemble de la communauté du renseignement des États-Unis, qui comprend la CIA, l'Agence nationale de sécurité, le FBI et les agences gérées par les différentes branches de l'armée. Il ne sera pas accessible aux décideurs politiques ni au public, selon Bloomberg. M. Nixon a déclaré que l'agence respectait scrupuleusement les lois américaines en matière de protection de la vie privée.BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette initiative de la CIA, trouvez-vous qu'elle est pertinente et cohérente ?Selon vous, les États-Unis sont-ils en mesure de rivaliser avec la Chine dans la course à l'IA ?