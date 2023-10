L'US Space Force suspend l'utilisation d'outils d'IA tels que ChatGPT en raison des risques liés à la sécurité des données

Une note datée du 29 septembre et adressée aux Guardians, le nom que l'armée de l'espace donne à ses employés, interdit au personnel d'utiliser de tels outils d'intelligence artificielle, y compris des modèles à grand langage, sur les ordinateurs du gouvernement jusqu'à ce qu'il reçoive l'approbation officielle du bureau principal de la technologie et de l'innovation de l'armée.L'interdiction temporaire est due à des risques d'agrégation de données. L'utilisation de l'IA générative, alimentée par de grands modèles de langage qui ingèrent d'énormes quantités de données antérieures pour apprendre, a explosé au cours de l'année écoulée, sous-tendant des produits en constante évolution tels que ChatGPT d'OpenAI, qui peut rapidement générer du contenu comme du texte, des images ou des vidéos à partir d'une simple invite.Lisa Costa, responsable de la technologie et de l'innovation de l'armée de l'espace, a déclaré dans le mémo que la technologie "". Un porte-parole de l'armée de l'air a confirmé l'interdiction temporaire, d'abord rapportée par Bloomberg."U", a déclaré Tanya Downsworth, porte-parole de l'armée de l'air, dans un communiqué. "", a-t-elle ajouté.Costa a indiqué dans la note que son bureau avait formé un groupe de travail sur l'IA générative avec d'autres bureaux du Pentagone pour réfléchir aux moyens d'utiliser la technologie d'une "". D'autres orientations sur l'utilisation de l'IA générative par les forces spatiales seront publiées au cours du mois prochain, a-t-elle ajouté.Source : US Space ForceQuel est votre avis sur le sujet ?