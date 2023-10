Ces données proviennent d'un nouveau rapport de Piper Sandler, qui a interrogé plus de 9 000 adolescents aux États-Unis. ChatGPT a également un déséquilibre entre les sexes dans sa base d'utilisateurs, avec environ 68% d'utilisateurs masculins. Cela semble indiquer que ChatGPT ne s'adresse pas à un public féminin, bien que ce ne soit pas la seule conclusion que l'on puisse tirer de ces données.Toutefois, il convient de noter que le nombre d'utilisateurs parmi les adolescents a en fait augmenté. Au printemps dernier, Piper Sandler a mené la même enquête et a constaté que seulement 24 % des adolescents avaient utilisé ChatGPT jusqu'à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, les données suggèrent que ChatGPT a connu une baisse d'utilisation pendant trois mois consécutifs, ce qui n'augure rien de bon pour l'avenir du modèle de langage large.Les adolescents pourraient hésiter à utiliser ChatGPT parce que cela pourrait les amener à être accusés de plagiat. Les vérificateurs de contenu à base d'IA sont réputés pour signaler les contenus écrits par des humains, même si aucune IA n'a été utilisée pour leur création, et de nombreux adolescents s'inquiètent de l'impact que cela pourrait avoir sur leur capacité à progresser dans la vie.En outre, le lien entre ChatGPT et l'école est renforcé par le fait que le nombre d'utilisateurs a baissé pendant l'été. Les enfants n'allaient pas à l'école pendant cette période et ils n'avaient peut-être pas besoin de ChatGPT pour leurs recherches de la même manière que pendant les mois où l'école et les cours battent leur plein.Dans l'ensemble, ChatGPT se trouve actuellement dans des eaux troubles, ce qui signifie qu'OpenAI devra trouver de nouvelles façons de faire avancer les choses. Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise ouvre grand les portes d'un nouveau secteur pour finalement perdre face à des concurrents plus récents, et OpenAI ne veut pas devenir le prochain Yahoo.Source : Enquête de Piper Sandler Quel est votre avis sur le sujet ?