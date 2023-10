Les employés de Google sceptiques quant à l'utilité du chatbot IA Bard : les chefs de produit, les concepteurs et les ingénieurs s'interrogent sur l'efficacité et l'utilité du chatbot IA

Google, filiale d'Alphabet Inc., organise un chat sur Discord sur invitation uniquement pour les utilisateurs intensifs de Bard, le chatbot d'intelligence artificielle (IA) de Google qui est alimenté par un grand modèle de langage (LLM) appelé LaMDA. Le groupe Discord compte près de 9 000 membres, dont des chefs de produit, des concepteurs et des ingénieurs de Google, qui utilisent le forum privé pour discuter ouvertement de l'efficacité et de l'utilité de Bard. Selon un article de Bloomberg, certains participants se demandent si les énormes ressources consacrées au développement du chatbot d'intelligence artificielle en valent la peine.En août 2023, Cathy Pearl, responsable de l'expérience utilisateur pour Bard, a déclaré : "À mesure que Google a intégré Bard dans ses principaux produits, tels que Gmail, Maps, Docs et YouTube, l'entreprise a reçu des plaintes concernant le chatbot d'IA générant des faits inventés et donnant des conseils potentiellement dangereux à ses utilisateurs. Le jour même où Google a introduit des extensions d'applications pour Bard, l'entreprise a également annoncé un bouton Google Search sur l'interface de Bard afin d'aider les utilisateurs à vérifier l'exactitude factuelle des réponses de l'IA générative par rapport aux résultats de son moteur de recherche.", a écrit Dominik Rabiej, un chef de produit senior pour Bard, dans le chat Discord en juillet 2023. "Bloomberg a examiné des dizaines de messages dans le groupe Discord entre juillet et octobre 2023, qui donnent un aperçu de la façon dont Bard est critiqué par les utilisateurs qui le connaissent le mieux. Certains de ces messages indiquent que les dirigeants de l'entreprise chargés de développer le chatbot d'intelligence artificielle ne sont pas convaincus du potentiel de Bard.Rabiej a développé sa réponse sur le fait de "" aux réponses générées par les grands modèles de langage en suggérant de limiter l'utilisation de Bard à des "". L'utilisation de Bard pour des applications de programmation est également une bonne option, a déclaré Rabiej, "Le débat sur les limites de Bard sur le canal Discord de Google n'est pas surprenant pour la plupart des membres du groupe, car il fait partie de la routine du développement de produits. "", a déclaré Jennifer Rodstrom, porte-parole de Google. "L'annonce par Google de la sortie de Bard en mars 2023 contenait également des détails sur les limites du chatbot IA pendant son développement. On peut y lire ce qui suit : "".Google Bard inclut également une clause de non-responsabilité sur l'outil pour ses utilisateurs : "Google Bard est encore une expérience précoce pour l'entreprise et l'outil d'IA générative est encore en phase d'apprentissage et de développement. Les utilisateurs doivent vérifier l'exactitude des sources utilisées par Bard. Si le résultat semble être une hallucination (inventé ou incorrect), les utilisateurs doivent faire part de leurs commentaires, car Google continue d'améliorer la qualité et la sécurité du produit.Les membres d'un groupe privé de test de Google Bard sur Discord s'interrogent sur l'efficacité et l'utilité du chatbot IA dans son état actuel de développement, et certains se sentent en conflit avec le potentiel de Bard. Bard en est encore au stade expérimental et peut donc produire des résultats erronés ou imprécis. Par conséquent, les utilisateurs du produit ne devraient pas faire confiance aux résultats à moins qu'ils ne puissent être vérifiés de manière indépendante.Source : BloombergQuel est votre avis sur Google Bard ?