Si vous êtes mis en cause pour des raisons de droits d'auteur, nous assumerons la responsabilité des risques juridiques potentiels encourus.

Duet AI in Workspace, y compris le texte généré dans Google Docs et Gmail et les images générées dans Google Slides et Google Meet

Duet AI dans Google Cloud, y compris Duet AI pour le développement assisté d'applications

Vertex AI Search

Conversation de Vertex AI

API d'intégration de texte de Vertex AI / intégration multimodale

Sous-titrage visuel / questions-réponses visuelles sur Vertex AI

API Codey

Chez Google Cloud, nous plaçons vos intérêts au premier plan. Cela signifie que lorsque vous choisissez de travailler avec nous, nous devenons des partenaires dans un voyage d'innovation partagée, d'assistance partagée et de destin partagé. Nous nous engageons à vous aider à évoluer au fur et à mesure que la technologie progresse, en nous appuyant sur notre expérience approfondie pour vous permettre d'utiliser les technologies les plus récentes et les plus performantes, tout en assurant votre sécurité et votre protection. Lorsqu'il s'agit du monde de l'IA générative, qui se développe rapidement, c'est impératif.Au début de l'année, nous avons intégré Duet AI - un collaborateur d'IA toujours actif - dans tous nos produits, de Google Workspace à Google Cloud Platform, et nous avons apporté des améliorations majeures à Vertex AI pour permettre aux clients d'expérimenter et de créer des modèles de base d'IA générative en toute sécurité et de manière responsable. Nous avons été ravis de voir les cas d'utilisation innovants que vous avez développés dans de nombreux secteurs. Nous avons beaucoup réfléchi à la manière dont nous pouvons inspirer confiance dans ces offres d'IA, et aujourd'hui nous sommes heureux de partager la manière dont nous abordons un domaine clé d'intérêt pour nos clients : l'indemnisation de la propriété intellectuelle en ce qui concerne l'IA générative.Nous allons explorer ce sujet complexe en détail ci-dessous, mais pour le dire clairement pour vous, nos clients : si vous êtes contesté pour des raisons de droit d'auteur, nous assumerons la responsabilité des risques juridiques potentiels impliqués. Pour ce faire, nous emploierons une approche à deux volets, première dans l'industrie, conçue pour vous donner une plus grande tranquillité d'esprit lorsque vous utilisez nos produits d'IA générative. Le premier volet concerne l'utilisation par Google des données d'entraînement, tandis que le second couvre spécifiquement les résultats générés par les modèles de fondation.Prises ensemble, ces indemnités offrent une couverture complète à nos clients qui peuvent être préoccupés à juste titre par les risques associés à cette nouvelle frontière passionnante des produits d'IA générative. Bien que ces indemnités offrent de puissantes protections, nous nous engageons également à maintenir un dialogue continu avec nos clients sur d'autres cas d'utilisation spécifiques qui pourraient nécessiter une couverture.Examinons chacune des indemnités plus en détail.L'indemnisation des données d'entraînement utilisées par Google pour les modèles d'IA générative dans tous nos services n'est en fait pas une nouvelle protection. Nous avons toujours soutenu l'ensemble de nos services, y compris les services d'IA générative, en offrant à tous nos clients une indemnité au titre de la propriété intellectuelle d'un tiers. Cependant, nombre d'entre vous nous ont dit que, bien que leur entreprise apprécie notre indemnité pour les services généraux, ils aimeraient obtenir des éclaircissements explicites sur les données d'entraînement qui sous-tendent les modèles Google sur lesquels ces services s'appuient. Nous sommes heureux de pouvoir vous rassurer.Plus précisément, notre garantie relative aux données d'apprentissage couvre toute allégation selon laquelle l'utilisation par Google de données d'apprentissage pour créer l'un de nos modèles génératifs utilisés par un service d'IA générative enfreint les droits de propriété intellectuelle d'un tiers.Nous espérons que cela vous donnera l'assurance que votre entreprise est protégée contre les plaintes de tiers pour violation de droits d'auteur suite à l'utilisation de données d'apprentissage par Google. En d'autres termes, quelles que soient les données de formation sous-jacentes à tous nos services, Google vous indemnise.L'indemnité relative aux résultats générés vous offre un deuxième niveau de protection, étant donné que les résultats générés sont créés par nos clients en réponse à des invites ou à d'autres données qu'ils fournissent à nos services. Avec ce deuxième niveau de protection, nos obligations d'indemnisation s'appliquent désormais également aux allégations selon lesquelles les données générées enfreignent les droits de propriété intellectuelle d'un tiers.L'indemnisation des résultats générés s'appliquera à Duet AI dans Google Workspace et à toute une série de services Google Cloud. Dans le cadre de l'annonce faite aujourd'hui, les produits couverts sont les suivants :Remarque importante : en tant que client, vous avez également un rôle à jouer. Par exemple, cette indemnité ne s'applique que si vous n'avez pas essayé de créer ou d'utiliser intentionnellement les résultats générés pour enfreindre les droits d'autrui, et si vous utilisez les outils existants et émergents, par exemple pour citer les sources afin d'utiliser les résultats générés de manière responsable.L'indemnité sur les résultats générés signifie que vous pouvez utiliser le contenu généré par une gamme de nos produits en sachant que Google vous indemnisera en cas de revendications de propriété intellectuelle de tiers, y compris en matière de droits d'auteur, à condition que votre entreprise adopte des pratiques d'intelligence artificielle responsables telles que celles décrites ci-dessus.Cela signifie que vous pouvez vous attendre à ce que Google Cloud couvre les réclamations, telles que la violation des droits d'auteur, formulées à l'encontre de votre entreprise, qu'elles découlent des résultats générés ou de l'utilisation par Google des données d'entraînement pour créer nos modèles d'IA générative. En offrant une protection à deux volets contre les réclamations liées à l'IA générative, nous fournissons une couverture équilibrée et pratique pour les types de réclamations potentielles pertinentes. En proposant ces indemnités sur notre page de conditions de service public, les clients bénéficieront automatiquement de ces conditions sans avoir à modifier leur accord existant.Il ne s'agit que d'une première étape, et à mesure que nous poursuivons notre collaboration dans le cadre de notre projet commun d'IA générative, nous continuerons à vous aider à vous assurer que vous pouvez utiliser nos services en toute sécurité, en toute sûreté et en toute confiance. Avec de telles protections, nous espérons vous donner l'assurance dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de l'IA générative pour votre entreprise.