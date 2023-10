Gary Gensler a déclaré au Financial Times qu'il était "presque inévitable" que l'IA provoque un krach financier dès la fin des années 2020 ou le début des années 2030, et il a ajouté que la dépendance à l'égard des modèles développés par les entreprises technologiques pourrait conduire au chaos économique.", a-t-il déclaré.M. Gensler a appelé à une réglementation de l'IA qui tienne compte à la fois des modèles d'IA sous-jacents construits par les entreprises technologiques et de la manière dont ils sont utilisés par les banques de Wall Street, décrivant cela comme un "défi interréglementaire".", a-t-il déclaré au Financial Times.Les banques de Wall Street ont adopté avec enthousiasme l'IA générative depuis le lancement fracassant de ChatGPT l'année dernière.Morgan Stanley a lancé le mois dernier un assistant IA basé sur le modèle GPT4 d'OpenAI pour aider ses conseillers financiers à accéder aux informations du marché. Quant à sa rivale JPMorgan, elle aurait déposé un brevet pour un modèle d'IA appelé "IndexGPT" qui aiderait les traders à choisir les titres dans lesquels investir.Cependant, les banques ont également restreint l'utilisation de ChatGPT, même si elles expérimentent la nouvelle technologie. Goldman Sachs, Deutsche Bank et Bank of America ont ainsi interdit à leurs employés d'utiliser le chatbot sur leur lieu de travail au début de l'année.Gary Gensler pour The Financial TimesQu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que les prévisions de M. Gensler sont crédibles et pertinentes ?