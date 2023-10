Jamais réputé pour son intelligence, le pigeon s'est révélé être un prodigieux classificateur de stimuli visuels complexes. Comment expliquer cette réussite surprenante ? Possède-t-il des fonctions exécutives élaborées, semblables à celles déployées par les humains ? Ou bien déploie-t-il efficacement un mécanisme d'apprentissage associatif peu connu mais puissant ? Dans une série d'expériences, nous confirmons d'abord que les pigeons peuvent apprendre une variété de structures de catégories - certaines conçues pour déjouer l'utilisation de processus cognitifs avancés. Nous élaborons ensuite un modèle simple d'apprentissage associatif pour voir avec quelle efficacité le modèle apprend les mêmes tâches que celles confiées aux pigeons. La correspondance étroite entre le modèle associatif et le comportement de catégorisation des pigeons apporte un soutien sans précédent à l'apprentissage associatif en tant que mécanisme viable pour la maîtrise de structures catégorielles complexes et à l'utilisation de ce mécanisme par les pigeons pour s'adapter à un monde visuel riche. Ce modèle contribuera à orienter les futures recherches neuroscientifiques sur les substrats biologiques de la cognition visuelle.Dans cet article, nous avons clairement démontré que les pigeons peuvent acquérir une grande variété de structures catégorielles, allant de simples à complexes. En effet, les structures catégorielles mises en place dans la tâche des anneaux concentriques et la tâche des anneaux sectionnés ont été expressément conçues pour poser des défis extrêmes au déploiement de processus cognitifs avancés, y compris l'attention sélective et l'utilisation explicite de règles.Pourtant, la flexibilité apparente de nos pigeons dans la résolution de ces tâches très diverses et exigeantes est peut-être plus apparente que réelle. La réussite démontrée des pigeons semble reposer sur le déploiement d'un mécanisme biologique simple et unique, qui peut être efficacement émulé par un modèle informatique ne comportant que deux paramètres libres et une couche cachée. Ce mécanisme biologique est l'apprentissage associatif, qui relie progressivement les réponses comportementales à des régions circonscrites de l'espace perceptif par le biais d'un processus de correction des erreurs. En ce sens, les prouesses du pigeon en matière d'apprentissage catégoriel peuvent être comprises comme si le pigeon était une machine.On pourrait se demander si notre "mécanisation" du pigeon n'est pas simplement une mode dans l'ère actuelle de l'intelligence artificielle. Le lecteur sera peut-être surpris d'apprendre que les efforts visant à comprendre le comportement et la cognition des animaux par analogie avec les machines ont commencé de manière très célèbre avec les écrits de l'illustre philosophe français René Descartes (1596-1650).Dans sa(1646), Descartes affirme que les animaux ne sont rien d'autre que des mécanismes bestiaux - des bêtes-machines.34,35 Descartes est prêt à admettre que les animaux ont des sensations et des passions, mais il considère qu'elles ne sont rien d'autre que des réactions organiques. Au-delà de cette concession limitée, cependant, Descartes soutenait que les animaux n'avaient pas de pensée et de langage, qu'ils n'avaient pas d'abstraction, de mathématiques et de métacognition et, surtout, qu'ils n'avaient ni esprit ni "âme rationnelle", ce qui les empêchait de s'engager dans des processus cognitifs complexes. Pour Descartes, la capacité de raisonner - qu'il appelait l'instrument universel38 - permet aux seuls humains de répondre de manière adaptative et flexible à toutes les conditions et de parvenir à maîtriser la nature.Notre projet relègue au second plan ces réflexions philosophiques controversées sur l'esprit et la raison. Pour nous, traiter le pigeon comme une machine - le pigeon-machine - est une entreprise purement heuristique. Nous espérons ainsi mieux comprendre les éventuels mécanismes biologiques qui sous-tendent les performances prolifiques du pigeon en matière de catégorisation.La constatation la plus surprenante est peut-être que les travaux actuels sur l'apprentissage automatique en sont venus à déployer des algorithmes associatifs pour résoudre de nombreuses tâches difficiles de catégorisation. Ce n'est peut-être pas un hasard. Le processus évolutif de la nature dans la création de l'apprentissage associatif peut très bien servir de modèle analogue pour les informaticiens qui intègrent ce puissant algorithme dans leurs propres systèmes informatiques artificiels.L'une des limites de l'étude est que nous n'avons exploré qu'un seul type de modèle d'apprentissage associatif et que nous n'avons pas exploré d'autres mécanismes susceptibles de sous-tendre les profils d'apprentissage des pigeons. En ce qui concerne les mécanismes supplémentaires, étant donné que le mécanisme d'apprentissage associatif pur a été en mesure de capturer tous les modèles comportementaux qualitatifs dans les quatre tâches, il serait peu probable de trouver des preuves quantitatives de mécanismes plus sophistiqués. En ce qui concerne les modèles associatifs alternatifs, bien que nous ayons choisi de ne pas explorer d'autres types d'associations, nous soupçonnons que nombre d'entre eux s'avéreraient tout aussi efficaces. Il est certainement possible que, dans des conditions expérimentales différentes, les pigeons présentent des stratégies d'apprentissage plus sophistiquées qui nécessiteraient des recherches plus approfondies sur d'autres systèmes ou mécanismes d'association. Comme nous ne pouvons pas exclure cette possibilité, nous reconnaissons cette limitation et réservons ces recherches pour des travaux futurs.