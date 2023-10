🔥 ChatGPT just released its 2 BIGGEST updates

Her'e what's new :



1. True Multimodal: no more switching between tools! ChatGPT gives you true superpowers by letting you use all modes in combination.

2. New file upload formats: you can now upload PDFs and other types of files to… pic.twitter.com/Q2j3nk4bDj — Big Bang AI (@TheBigBangAI) October 29, 2023

Envoyé par OpenAI Envoyé par Nous lançons ChatGPT Enterprise, qui offre une sécurité et une confidentialité de niveau entreprise, un accès GPT-4 illimité à plus grande vitesse, des fenêtres contextuelles plus longues pour traiter des entrées plus longues, des capacités d'analyse de données avancées, des options de personnalisation, et bien plus encore. Nous pensons que l'IA peut aider et améliorer chaque aspect de nos vies professionnelles et rendre les équipes plus créatives et plus productives. Aujourd'hui marque une nouvelle étape vers un assistant IA pour le travail qui aide à accomplir n'importe quelle tâche, qui est personnalisé pour votre organisation et qui protège les données de votre entreprise.



Nous avons constaté une demande sans précédent de ChatGPT au sein des organisations. Depuis le lancement de ChatGPT il y a tout juste neuf mois, nous avons vu des équipes l'adopter dans plus de 80 % des entreprises du Fortune 500. La statistique de 80 % fait référence au pourcentage d'entreprises Fortune 500 ayant des comptes ChatGPT enregistrés, tels que déterminés par les comptes associés aux domaines de messagerie de l'entreprise.



Des chefs d'entreprise nous ont dit qu'ils aimeraient disposer d'un moyen simple et sûr de déployer leurs services. Nous avons constaté une demande sans précédent pour ChatGPT au sein des organisations, qui souhaitent un moyen simple et sûr de le déployer dans leur organisation. Les premiers utilisateurs de ChatGPT Enterprise - des leaders de l'industrie comme Block, Canva, Carlyle, The Estée Lauder Companies, PwC et Zapier - redéfinissent leur mode de fonctionnement et utilisent ChatGPT pour élaborer des communications plus claires, accélérer les tâches de codage, explorer rapidement les réponses à des questions commerciales complexes, aider au travail créatif, et bien plus encore.

ChatGPT Plus a également des inconvénients

En début d'année, OpenAI a annoncé ChatGPT Plus , un forfait mensuel de 20 $ qui vous donne un accès prioritaire au chatbot AI, même pendant les heures de pointe où les utilisateurs gratuits devraient attendre. La société affirme également que le plan vous donnera « des temps de réponse plus rapides » et « un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations ».« Bien que je ne dispose pas de la mise à jour multimodale sur mon propre plan Plus, j’ai pu tester la fonction d’analyse avancée des données, qui semble fonctionner comme prévu. Une fois que le fichier est envoyé à ChatGPT, il prend quelques instants pour l’assimiler avant d’être prêt à travailler avec lui, puis le chatbot peut faire des choses comme résumer des données, répondre à des questions ou générer des visualisations de données basées sur des messages-guides », l'utilisateur Luoki.En outre, Sonos a lancé deux nouveaux haut-parleurs simultanément. L’Era 300 est conçu pour l’audio spatial et diffuse le son dans plusieurs directions. L’Era 100 améliore le Sonos One avec un son stéréo et de meilleures basses. Toutes deux intègrent le Bluetooth et une entrée ligne USB-C pour pouvoir facilement lire de la musique à partir d’autres appareils ou brancher une platine.Les nouvelles fonctionnalités apportent une touche des fonctionnalités de bureau offertes par son plan ChatGPT Enterprise à l'abonnement individuel autonome au chatbot. Il semble que je ne dispose pas de la mise à jour multimodale sur mon propre plan Plus, mais j'ai pu tester la fonction d'analyse avancée des données, qui semble fonctionner comme prévu. Une fois que le fichier est envoyé à ChatGPT, il prend quelques instants pour l'assimiler avant d'être prêt à travailler avec lui, puis le chatbot peut faire des choses comme résumer des données, répondre à des questions ou générer des visualisations de données basées sur des messages-guides.ChatGPT, un modèle de langage basé sur la transformation de GPT (Generative Pretrained Transformer), est l’une des innovations les plus populaires créées par OpenAI. En seulement deux mois, il a recensé près de 100 millions d’utilisateurs. Le site a été entraîné sur des milliards de phrases en anglais et est désormais capable de générer du texte de manière autonome. Conçu pour imiter la conversation humaine, ChatGPT produit des réponses cohérentes et pertinentes aux questions posées. Bien qu’il ait été exclusivement anglophone dans un premier temps, l’outil est aujourd’hui capable de répondre dans plusieurs dizaines de langues, même si sa compréhension reste parfois limitée.OpenAI a annoncé le 21 octobre que son dernier générateur de texte à l’image, DALL-E 3, était maintenant disponible dans ChatGPT Plus et Enterprise . Les clients payants de ChatGPT peuvent dorénavant accéder au générateur d’images DALL-E 3 dans l’application ChatGPT. OpenAI a préparé une pile d’atténuation de la sécurité pour le modèle, ce qui le rend prêt pour une version élargie. OpenAI promet d’avoir pris des mesures beaucoup plus importantes cette fois-ci et fournit un site web qui montre les recherches effectuées dans DALL-E 3.« ChatGPT peut désormais créer des images uniques à partir d'une simple conversation. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dès aujourd'hui pour les utilisateurs Plus et Enterprise. Décrivez votre vision et ChatGPT lui donnera vie en vous fournissant une sélection de visuels que vous pourrez affiner et modifier. Vous pouvez demander des révisions directement dans le chat. Cette fonction est assurée par notre modèle d'image le plus performant, DALL-E », a annoncé OpenAI sur son site officiel.ChatGPT Plus est le nom du niveau optionnel et payant que OpenAI a lancé pour offrir des fonctionnalités plus avancées. ChatGPT Plus a également des inconvénients, notamment son coût mensuel de 20 dollars. En revanche, Bing Chat est gratuit et peut accéder à des informations en temps réel sur Internet. Bien que Bing Chat soit essentiellement un moteur de recherche alimenté par l’IA, il est plus polyvalent que ChatGPT car il peut accéder aux informations directement depuis Internet. De plus, Bing Chat utilise la technologie GPT-4, qui est également utilisée par ChatGPT Plus. Cependant, Microsoft est prudent dans la manière dont il répond à certaines invites et peut refuser de répondre à des sujets controversés.ChatGPT Plus a aussi des inconvénients, notamment une limite d’interaction de 50 messages toutes les trois heures. Bien que GPT-4 puisse traiter plus de 25 000 mots en une seule fois grâce à son API, la limite d’interaction de GPT-4 freine les utilisateurs : vous ne pouvez envoyer que 50 messages toutes les trois heures. Cette limite stricte est contraignante, mais pas autant qu’auparavant (25 messages toutes les trois heures). À l’origine, cette limite était d’environ 100 messages, mais OpenAI l’a réduite pour prendre son temps avec la mise à l’échelle de GPT-4. Vous avez donc un accès limité au dernier modèle de langage GPT, même si vous achetez l’abonnement.ChatGPT et ChatGPT Plus sont basés sur une architecture de transformateur, un type de réseau neuronal conçu pour le traitement du langage naturel. Il est connu que l'architecture de transformateur peut traiter des données séquentielles telles que du texte plus rapidement et plus efficacement que les réseaux neuronaux de reconstruction conventionnels en traitant les données séquentielles en parallèle.Toutefois, l'architecture de ChatGPT et de ChatGPT Plus présente quelques différences. ChatGPT utilise un modèle de transformateur à 12 couches avec 117 millions de paramètres, tandis que ChatGPT Plus utilise un grand modèle de transformateur à 24 couches avec 1,5 milliard de paramètres. En d'autres termes, si ChatGPT Plus a une grande capacité à apprendre des modèles linguistiques complexes, il nécessite également plus de ressources informatiques pour l'apprentissage et l'exécution.Source : Alex Northstar's tweetQue pensez-vous de la possibilité d'analyser des fichiers qu'apporte la dernière version bêta de ChatGPT Plus ?