La dernière chanson des Beatles, "Now and Then", avec les quatre membres et l'IA, est sortie

Les fans du monde entier attendaient avec impatience la sortie du titre Now And Then, écrit et enregistré à l'origine par John Lennon à la fin des années 1970. La chanson est publiée sous forme de double face A avec le premier album du groupe,, sorti en 1962.Après l'assassinat de Lennon en 1980, à l'âge de 40 ans, sa femme Yoko Ono remet la cassette au reste du groupe, ainsi que des enregistrements bruts deet, qui sont retravaillés et publiés au milieu des années 1990. À cette époque, les membres survivants des Beatles (dont George Harrison, décédé en 2001) ont également développé, mais ne l'ont pas publié. Ils ont accusé la technologie limitée qui a causé des problèmes pour extraire clairement les voix de Lennon. Mais une nouvelle technologie de restauration audio a permis de nettoyer la démo originale de Lennon et de l'utiliser, ainsi que les enregistrements des guitares électrique et acoustique de Harrison pour la chanson de 1995.Un clip vidéo, réalisé par Peter Jackson, sera également diffusé demain. Il contiendra des images inédites du groupe, notamment ce qu'il décrit comme le premier film connu des Beatles. Jackson a joué un rôle déterminant dans le développement de la technologie qui a permis d'extraire la voix de Lennon. Cette technologie a été utilisée pour la première fois dans le documentaire, sur l'élaboration du dernier album du groupe,Un court documentaire sur l'élaboration dea également été diffusé hier soir, avec la participation de Sir Paul McCartney, Sir Ringo Starr et Sean Ono Lennon, le fils de Lennon. Dans ce documentaire, Sir Paul McCartney rappelle comment le groupe a conçu la chanson dans les années 1990.", raconte-t-il. "Sir Paul a déclaré dans le documentaire que lorsque lui et Sir Ringo sont retournés travailler sur, "".".Les fans peuvent écouter le titre sur tous les sites de streaming, notamment Spotify, Apple Music et Amazon Prime Music, ainsi que sur la chaîne des Beatles sur YouTube. Les CD, vinyles et cassettes seront disponibles dès demain. Vendredi prochain, deux albums (des versions remasterisées et élargies des collections 1962-66 et 1967-70) sortiront également.Quel est votre avis sur cette nouvelle ?