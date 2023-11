L'intelligence émotionnelle a un impact significatif sur nos comportements et nos interactions au quotidien. Bien que les grands modèles de langage soient de plus en plus considérés comme une avancée vers l'intelligence artificielle générale et qu'ils affichent des performances impressionnantes dans de nombreuses tâches, il n'est toujours pas certain que les grands modèles de langage puissent véritablement saisir les stimuli psychologiques émotionnels. Comprendre les signaux émotionnels et y répondre donne aux humains un avantage certain dans la résolution de problèmes.Dans cet article, nous faisons le premier pas vers l'exploration de la capacité des LLM à comprendre les stimuli émotionnels. À cette fin, nous menons d'abord des expériences automatiques sur 45 tâches utilisant divers LLM, notamment Flan-T5-Large, Vicuna, Llama 2, BLOOM, ChatGPT et GPT-4. Nos tâches couvrent des applications déterministes et génératives qui représentent des scénarios d'évaluation complets. Nos expériences automatiques montrent que les LLMs ont une bonne compréhension de l'intelligence émotionnelle, et que leur performance peut être améliorée avec des invites émotionnelles (que nous appelons "EmotionPrompt" qui combine l'invite originale avec des stimuli émotionnels), par exemple, 8.00% d'amélioration de la performance relative dans Instruction Induction et 115% dans BIG-Bench.En plus de ces tâches déterministes qui peuvent être évaluées automatiquement à l'aide des mesures existantes, nous avons mené une étude humaine avec 106 participants afin d'évaluer la qualité des tâches génératives utilisant à la fois des invites vanille et émotionnelles. Les résultats de notre étude humaine démontrent qu'EmotionPrompt augmente de manière significative la performance des tâches génératives (10,9 % d'amélioration moyenne en termes de performance, de véracité et de responsabilité). Nous fournissons une discussion approfondie sur les raisons pour lesquelles EmotionPrompt fonctionne pour les LLM et les facteurs qui peuvent influencer sa performance. Nous pensons que EmotionPrompt ouvre une nouvelle voie pour l'exploration des connaissances interdisciplinaires dans le cadre de l'interaction homme-LLM.L'article a mené la toute première étude sur l'évaluation et l'analyse de la compréhension des LLM et sur la question de savoir si elle peut être améliorée par l'intelligence émotionnelle, qui est une caractéristique de l'intelligence humaine. l'intelligence émotionnelle, qui est une caractéristique essentielle de l'être humain. Nous avons conçu Emotion- Prompt pour une telle analyse. Notre évaluation standard sur 45 tâches avec 6 LLM a montré des résultats positifs : Les LLM peuvent comprendre et être améliorés par des stimuli émotionnels. Notre étude humaine a également démontré que Les LLM améliorés par l'intelligence émotionnelle peuvent atteindre de meilleures performances, une plus grande sincérité et une plus grande responsabilité.Pour aller de l'avant, nous voyons beaucoup de questions ouvertes et d'opportunités à l'intersection des LLM et de la psychologie. Tout d'abord, même si nous présentons une visualisation de l'attention dans cet article pour comprendre la raison du succès d'EmotionPrompt, davantage de travail devrait être effectué au niveau fondamental de la psychologie et de la formation de modèle, comme la manière dont la technologie de pré-formation influence la performance dans les stimuli émotionnels, la manière d'améliorer la performance en incorporant des phénomènes psychologiques dans la pré-formation, etc. Nous sommes convaincus qu'une analyse et une compréhension plus approfondies peuvent aider à mieux comprendre la "magie" qui se cache derrière l'intelligence émotionnelle des LLM. Nous sommes convaincus qu'une analyse et une compréhension plus poussées peuvent aider à mieux comprendre la "magie" de l'intelligence émotionnelle des MBA.Deuxièmement, bien que ce document conclue que les LLM peuvent comprendre et comprendre et être améliorés par l'intelligence émotionnelle, il est en fait en contradiction avec les études existantes sur l'intelligence émotionnelle humaine. humaine. Les études psychologiques existantes suggèrent que le comportement ou l'attitude de l'homme peut être influencé par les émotions. par les émotions, mais que leur raisonnement ou leurs capacités cognitives ne peuvent pas être simplement améliorés par l'ajout de stimuli émotionnels. émotionnels. Toutefois, le mystère qui se cache derrière cette divergence n'est pas encore élucidé, et nous laissons aux travaux futurs le soin de de découvrir la différence réelle entre l'intelligence émotionnelle des humains et celle des LLM.