71 % des personnes interrogées déclarent que leur entreprise utilise déjà l'IA

92 % des déploiements d'IA prennent 12 mois ou moins

Les entreprises rentabilisent leurs investissements dans l'IA en 14 mois.

Pour chaque dollar investi par une entreprise dans l'IA, elle réalise un retour moyen de 3,5 fois.

52 % des entreprises déclarent que le manque de personnel qualifié est leur principal obstacle à la mise en œuvre et à l'expansion de l'IA.

Pour aider les entreprises à comprendre les opportunités que l'IA peut débloquer, Microsoft a commandé une étude à IDC qui fournit des informations uniques sur la façon dont l'IA est utilisée pour générer un impact économique pour les organisations. IDC a interrogé plus de 2 000 chefs d'entreprise et décideurs du monde entier qui sont chargés de donner vie à la transformation de l'IA au sein de leur organisation. L'étude, qui s'appuie sur les résultats du Work Trend Index de Microsoft axé sur la productivité au travail, examine comment les entreprises monétisent leurs investissements dans l'IA, qu'il s'agisse de générer de nouvelles sources de revenus, d'offrir des expériences client différenciées ou de moderniser les processus internes. Les principales conclusions de cette étude montrent :L'étude montre que l'IA a une valeur commerciale démontrable, et nous la voyons apparaître dans des cas d'utilisation fondamentaux dans des domaines tels que l'expérience des employés, l'engagement des clients et les processus d'affaires internes, et comment l'IA peut aider à infléchir la courbe de l'innovation. Avec l'IA générative, cette valeur devient exponentiellement plus grande, comme nous l'avons vu l'année dernière avec les technologies d'IA générative d'OpenAI telles que ChatGPT.", a déclaré Ritu Jyoti, Group Vice President AI and Automation pour IDC.Cette vague d'innovation a accéléré le rythme d'adoption de l'IA d'une manière qui change et augmente notre façon de travailler et de vivre, et les clients de Microsoft sont de plus en plus nombreux à saisir les opportunités de l'IA pour la transformation de leur entreprise.: Les employés de tous les secteurs d'activité sont confrontés à un volume croissant de dettes numériques et de charges administratives qui ralentissent la productivité et entravent la réalisation d'un travail utile. Pour relever ce défi, l'IA est utilisée pour rassembler des données non structurées telles que les médias sociaux, les détails des produits et l'engagement des clients afin de mieux adapter les communications, d'obtenir des informations plus intelligentes et de résoudre les problèmes plus rapidement. En outre, les employés utilisent Azure OpenAI et Microsoft Copilot dans Microsoft 365 pour augmenter leurs capacités de rédaction de présentations, de contenus de sites web, d'études de cas, de blogs, de communiqués de presse, d'optimisation pour les moteurs de recherche et d'art numérique.: Dans un contexte de forte concurrence pour l'acquisition et la fidélisation des clients, les entreprises ont du mal à suivre le rythme de l'augmentation du nombre de signaux émis par les clients et à fournir un service personnalisé à ces derniers en temps réel. Pour fidéliser davantage leurs clients, les organisations appliquent les capacités d'IA de Dynamics 365 dans les centres de contact pour une assistance en temps réel et des conseils sur les réponses suggérées. Les employés utilisent également l'IA pour résumer les conversations, guider les étapes suivantes et obtenir un retour d'information. Les assistants virtuels alimentés par Azure sont utilisés pour offrir toutes sortes d'expériences hyperpersonnalisées dans différents secteurs verticaux tels que les soins de santé, pour le traitement des réclamations et les divertissements pour les fans de sport. Les vendeurs utilisent Viva Sales pour aider les clients potentiels à se développer et à conclure des affaires.: Les entreprises disposent de poches d'informations précieuses disséminées dans l'ensemble de leur organisation, qu'il peut être difficile pour les employés de localiser et d'utiliser de manière holistique. En trouvant et en établissant des connexions entre ces informations, l'IA peut faire apparaître des informations intégrées qui aident à prévoir et à accélérer les charges de travail. Cela est particulièrement évident dans le domaine de la cybersécurité, où les employés utilisent les connaissances de l'IA pour identifier plus rapidement les mauvais acteurs et mieux protéger à la fois les employés et la propriété intellectuelle. L'IA est également utilisée dans la fabrication et les opérations, pour créer des répliques numériques des environnements de la chaîne d'approvisionnement afin d'effectuer des simulations et d'optimiser la gestion des flux de travail, ce qui permet d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.: Il s'agit d'un concept passionnant, car les entreprises de tous les secteurs d'activité cherchent à reprendre l'avantage. Les organisations peuvent déployer l'IA pour garder une longueur d'avance sur les dynamiques commerciales changeantes et pour dépasser les attentes des clients. En n'ayant pas à moderniser chaque système sous-jacent pour atteindre ces résultats, et en mettant l'IA directement entre les mains des développeurs avec GitHub Copilot, les organisations peuvent fonctionner avec agilité et accélérer l'innovation. Les équipes peuvent tirer parti de l'IA pour augmenter la production et accélérer la mise sur le marché, tout en se concentrant sur des activités à plus forte valeur ajoutée.Les données de l'enquête IDC confirment que les entreprises sont impatientes d'adopter la technologie de l'IA, 7Cependant, même avec cet élan et cette perspective positive sur ce que l'IA peut les aider à réaliser, les organisations sont confrontées à des défis lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre. La pénurie de personnel qualifié empêche les entreprises d'accélérer leurs innovations basées sur l'IA,Pour contribuer à combler ce déficit de compétences, Microsoft a déjà engagé plus de 6 millions de personnes dans le monde dans des activités de formation au cours des 12 derniers mois et a l'ambition de fournir des compétences à tous ceux qui utilisent sa technologie d'IA. Ils ont également donné à leur écosystème de plus de 400 000 partenaires dans le monde les compétences nécessaires pour mettre en œuvre la technologie de l'IA de manière responsable et apporter une plus grande valeur ajoutée à nos clients.Source : Étude IA par IDC pour Microsoft