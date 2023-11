Peser les avantages de l'IA par rapport aux risques et défis environnementaux

", a déclaré Bettina Tratz-Ryan, VP Analyst chez Gartner. "".Les analystes de Gartner ont exploré la manière dont l'informatique et l'IA peuvent soutenir la durabilité environnementale.Pour la plupart des DSI, respecter les mandats et les exigences signifie assurer le suivi des indicateurs clés de performance de l'entreprise, tels que l'empreinte carbone des produits ou l'intensité énergétique. "", a déclaré Mme Tratz-Ryan. "La préparation à la durabilité s'applique au cloud et au stockage, à l'infrastructure et aux opérations, aux fils numériques et à l'adoption de plus en plus rapide de l'IA.Bien que 78 % des PDG interrogés aient déclaré que les avantages de l'IA l'emportaient sur les risques, le nombre croissant d'organisations utilisant l'IA, y compris l'IA générative (GenAI), entraîne une augmentation de l'empreinte environnementale de l'IA.Gartner prévoit que d'ici 2030, l'IA pourrait consommer jusqu'à 3,5 % de l'électricité mondiale. "", a déclaré Pieter den Hamer, VP Analyst chez Gartner. "".Selon Gartner, les fournisseurs de cloud public peuvent produire de 70 à 90 % d'émissions de GES en moins que les salles de serveurs traditionnelles, les centres de données propriétaires et les centres de données de taille moyenne.Cependant, l'IA n'est pas seulement une mauvaise nouvelle pour la durabilité environnementale. En fait, l'empreinte propre de l'IA est plus qu'éclipsée par l'utilisation potentielle de l'IA pour stimuler de nombreuses initiatives de durabilité.", a déclaré M. den Hamer.