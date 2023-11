Cet assistant à la rédaction est basé sur une technologie open source et les données sont exclusivement traitées en Suisse. Pour comparer sa puissance avec ChatGPT, les utilisateurs ont le choix d'opter pour l'IA souveraine d'Infomaniak ou la solution d'OpenAI pour traiter leurs e-mails.L’IA implémentée au service mail d’Infomaniak se présente sous la forme d’un assistant à la rédaction qui se lance depuis la fenêtre de rédaction d’un message.Il suffit d’écrire quelques mots pour demander à l’IA de proposer une réponse contextuelle et adaptée aux échanges. En un clic, l’IA peut reformuler un message de manière plus professionnelle ou conviviale, le raccourcir ou l’enrichir avec plus de détails. En écrivant «**», la réponse est instantanément traduite dans la langue souhaitée. Cela fonctionne avec de nombreuses langues, dont l’allemand, l’anglais, l’italien, l’espagnol et le français.L’IA peut aussi être sollicitée pour créer de nouveaux messages. En écrivant par exemple «**», l’IA va immédiatement générer une proposition qu’il suffira de personnaliser. Un gain de temps énorme.«**» précise Swan Blanc, R&D IA chez Infomaniak.L’IA d’Infomaniak est une version améliorée de Falcon LLM, un autre modèle open source. En utilisant l’assistant à la rédaction, les demandes adressées à l’IA et vos données sont exclusivement traitées en Suisse dans le respect du RGPD. Aucune donnée n’est partagée avec un tiers.Sur le plan de l’expérience utilisateur, «**» souligne Pia Herlemont, UX/UI Designer chez Infomaniak.Sur le plan technique, «*» détaille Cédric Aguettaz, développeur Web chez Infomaniak.L’IA est propulsée par l’infrastructure d’Infomaniak qui est exclusivement alimentée par de l’énergie renouvelable et qui utilise de l’air filtré pour refroidir ses serveurs et ses GPU, sans climatisation. Dès mars 2024, la chaleur du nouveau data center d’Infomaniak commencera à être injectée dans le réseau de chauffage à distance de la ville de Genève.L’assistant à la rédaction d’Infomaniak est progressivement déployé pour les utilisateurs qui ont souscrits à kSuite, une offre payante qui regroupe tous les outils de productivité d’Infomaniak et qui inclut déjà ChatGPT et une IA souveraine dans kChat, une messagerie instantanée professionnelle. D’ici fin 2023, l’objectif est que les près de 2 millions d’utilisateurs mail d’Infomaniak en profitent.Infomaniak est un prestataire cloud développe une suite d’outils collaboratifs en ligne et des solutions d’hébergement cloud, de streaming, de marketing et d’évènementiel.Source : Infomaniak Qu'en pensez-vous ?