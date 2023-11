Samsung launches self-developed generative AI: Samsung Gauss pic.twitter.com/sM339fOHEK — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) November 8, 2023

Développé par Samsung Research, la branche recherche du géant technologique, Samsung Gauss peut fonctionner localement sur des appareils tels que les smartphones et les tablettes. Il se compose de trois outils : Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code et Samsung Gauss Image.Alors que Samsung Gauss Language peut comprendre le langage humain et répondre aux questions des utilisateurs comme ChatGPT, Samsung Gauss Code travaille avec l'assistant de code de l'entreprise appelé "code.i" et aide à la génération de code. Selon Samsung, le modèle d'IA peut aider à la "".Quant à Samsung Gauss Image, l'outil aide les utilisateurs à générer des images à partir de texte, à éditer des photos et à convertir des images basse résolution en haute résolution. Le géant de la technologie précise que Samsung Gauss est actuellement utilisé en interne par les employés de l'entreprise pour stimuler la productivité, mais qu'il sera bientôt disponible sur une large gamme de produits à l'avenir.Samsung pourrait intégrer Samsung Gauss dans sa prochaine série phare Galaxy S24, qui pourrait être lancée en janvier de l'année prochaine. Le géant de la technologie a récemment introduit des fonctionnalités d'IA générative dans son assistant vocal développé en interne - Bixby, qui, selon l'entreprise, peut comprendre le contexte même si l'utilisateur n'utilise pas une commande prédéfinie.SamsungQue pensez-vous de Samsung Gauss et de ses fonctionnalités ?Selon vous, Samsung Gauss est-il un outil utile ou plutôt un gadget superflu ?