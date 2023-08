Cela fera deux ans que ChatGPT a été lancé sur le marché. Ceci étant dit, il est important de noter qu'aucune autre nouvelle technologie n'a réussi à gagner autant d'années aussi rapidement. Si l'on considère uniquement le ChatGPT, il a atteint 100 millions d'utilisateurs en seulement deux mois. Le smartphone a eu besoin de plus de deux ans pour atteindre le même seuil, ce qui montre à quel point le taux de croissance de ChatGPT a été sans précédent jusqu'à présent.Quant aux tablettes, il leur a fallu deux ans pour atteindre les 75 millions d'utilisateurs. ChatGPT a donc devancé deux des avancées technologiques les plus importantes de l'histoire de l'humanité, et il sera intéressant d'observer l'évolution de son taux de croissance à l'avenir.L'un des facteurs qui pourrait contribuer à son essor spectaculaire est le fait qu'il n'est pas nécessaire d'acheter un nouveau matériel pour pouvoir l'utiliser. Il suffit d'un ordinateur ou d'un téléphone, ce qui réduit considérablement la barrière à l'entrée.13,5 % des jeunes générations, à savoir les Millennials et la Génération Z, ont déjà commencé à utiliser régulièrement l'IA générative et le ChatGPT. L'afflux de nouveaux utilisateurs peut créer d'innombrables nouvelles opportunités pour les spécialistes du marketing qui chercheront à tirer parti de la dernière tendance. À mesure que la génération Z continue de croître, il est probable que l'utilisation de l'IA générative monte en flèche. Nous sommes peut-être au bord d'un changement de paradigme comparable à celui qui s'est produit avec l'internet, et il se produit à un rythme beaucoup plus rapide, avec un taux de croissance énorme.Source : InsiderIntelligence Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?