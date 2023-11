Le premier indice de préparation à l'IA de l'entreprise a interrogé plus de 8 000 entreprises mondiales et a été élaboré en réponse à l'adoption accélérée de l'IA, un changement générationnel qui a un impact sur presque tous les domaines de l'entreprise et de la vie quotidienne.Alors que 84 % des personnes interrogées pensent que l'IA aura un impact significatif sur les activités de leur entreprise, cela soulève également de nouvelles questions concernant la confidentialité et la sécurité des données. Les résultats de l'indice montrent que les entreprises rencontrent le plus de difficultés lorsqu'il s'agit d'utiliser l'IA avec leurs données. En fait, 81 % des personnes interrogées admettent que cela est dû au fait que les données existent en silos au sein de leur organisation.Il y a des nouvelles positives en ce qui concerne l'élaboration de stratégies d'IA : près d'un tiers des personnes interrogées sont classées dans la catégorie "Pacesetters" (pleinement préparées), ce qui indique un niveau d'attention significatif de la part des cadres supérieurs et des responsables des technologies de l'information. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la plupart des répondants (97 %) affirment que l'urgence de déployer des technologies d'IA dans leur organisation a augmenté au cours des six derniers mois, l'infrastructure informatique et la cybersécurité étant considérées comme les domaines les plus prioritaires pour les déploiements d'IA.", déclare Liz Centoni, vice-présidente exécutive et directrice générale des applications et directrice de la stratégie chez Cisco. "Parmi les autres résultats, 61 % des personnes interrogées estiment qu'elles disposent d'un an au maximum pour mettre en œuvre une stratégie d'IA avant que leur organisation ne commence à subir un impact commercial négatif significatif.En outre, 95 % des entreprises sont conscientes que l'IA augmentera les charges de travail de l'infrastructure, mais seulement 17 % des organisations ont des réseaux entièrement flexibles pour gérer cette complexité. 23 % des entreprises ont une évolutivité limitée ou inexistante lorsqu'il s'agit de relever les nouveaux défis de l'IA dans le cadre de leurs infrastructures informatiques actuelles.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les conclusions de cette étude de Cisco sont crédibles et pertinentes ?