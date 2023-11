72 % des adolescents blancs disent avoir entendu parler au moins un peu de ChatGPT, contre 63 % des adolescents hispaniques et 56 % des adolescents noirs.

75 % des adolescents vivant dans des ménages dont le revenu annuel est égal ou supérieur à 75 000 dollars ont entendu parler de ChatGPT. Les proportions sont beaucoup plus faibles dans les foyers dont les revenus sont compris entre 30 000 et 74 999 dollars (58 %) et inférieurs à 30 000 dollars (41 %).

Les adolescents des classes supérieures sont particulièrement susceptibles d'avoir utilisé le chatbot pour les aider dans leur travail scolaire. Environ un quart des élèves de 11ᵉ et 12ᵉ année qui ont entendu parler de ChatGPT disent l'avoir fait. Cette proportion tombe à 17 % chez les élèves de 9ᵉ et 10ᵉ année et à 12 % chez les élèves de 7ᵉ et 8ᵉ année.Il n'y a pas de différence significative entre les adolescents et les adolescentes qui ont utilisé ChatGPT de cette manière.L'introduction de ChatGPT l'année dernière a donné lieu à de nombreuses discussions sur son rôle dans les écoles, en particulier sur la question de savoir si les écoles devraient intégrer cette nouvelle technologie dans les salles de classe ou l'interdire.Dans l'ensemble, deux tiers des adolescents américains disent avoir entendu parler de ChatGPT, dont 23 % qui en ont beaucoup entendu parler. Mais la notoriété varie en fonction de la race et de l'origine ethnique, ainsi que du revenu du ménage :Les adolescents qui connaissent ChatGPT sont plus susceptibles de l'utiliser pour leurs travaux scolaires. Environ un tiers des adolescents qui ont beaucoup entendu parler de ChatGPT (36 %) l'ont utilisé pour leurs travaux scolaires, ce qui est bien plus élevé que les 10 % de ceux qui en ont peu entendu parler.Pour les adolescents, la question de savoir s'il est acceptable – ou non – que les élèves utilisent ChatGPT dépend de l'usage qui en est fait.L'utilisation du chatbot pour explorer un sujet est assez bien accueillie. Environ 7 adolescents sur 10 qui ont entendu parler de ChatGPT disent qu'il est acceptable de l'utiliser lorsqu'ils font des recherches sur quelque chose de nouveau, tandis que 13 % disent que ce n'est pas acceptable.En revanche, l'utilisation de ChatGPT pour effectuer le travail lui-même recueille beaucoup moins de suffrages. Seul 1 adolescent sur 5 ayant entendu parler de ChatGPT déclare qu'il est acceptable de l'utiliser pour rédiger des essais, tandis que 57 % déclarent que ce n'est pas acceptable. Par ailleurs, 39 % d'entre eux estiment qu'il est acceptable d'utiliser ChatGPT pour résoudre des problèmes de mathématiques, tandis qu'une proportion similaire d'adolescents (36 %) déclarent que ce n'est pas acceptable.Certains adolescents ne savent pas s'il est acceptable d'utiliser ChatGPT pour ces tâches. Entre 18 % et 24 % disent qu'ils ne sont pas sûrs qu'il s'agisse de cas d'utilisation acceptables pour ChatGPT.Ceux qui ont beaucoup entendu parler de ChatGPT sont plus susceptibles que ceux qui n'en ont que peu entendu parler de dire qu'il est acceptable d'utiliser le chatbot pour rechercher des sujets, résoudre des problèmes de mathématiques et rédiger des essais. Par exemple, 54 % des adolescents qui ont beaucoup entendu parler de ChatGPT disent qu'il est acceptable de l'utiliser pour résoudre des problèmes de mathématiques, contre 32 % pour ceux qui en ont peu entendu parler.Source : Pew Research Center