Consolidation de l'IA générative : les inquiétudes pour l'avenir d'OpenAI

Les implications financières et technologiques du départ d'Altman d'OpenAI vers Microsoft

L'action de Microsoft s'envole après l'extension du partenariat avec OpenAI

Pour résumer brièvement pour ceux qui ne sont pas au courant du récent Événement de ce week-end, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a été licencié de manière imprécise par le conseil d'administration de l'entreprise. Le conseil d'administration n'a pas partagé sa décision avec les investisseurs, y compris Microsoft, suscitant des interrogations.Greg Brockman, président du conseil d'administration, a également été écarté et rétrogradé, puis a démissionné en signe de protestation. Malgré l'absence d'obligations légales envers les actionnaires, le conseil d'administration n'a pas fourni d'explications détaillées sur ces mesures radicales, même en interne. Plusieurs leaders des groupes de travail GPT-4 et GPT-5, comme Jakub Pachocki et Szymon Sidor, ont également quitté leurs postes.Mira Murati, directrice technique, a été désignée directrice générale par intérim. Lors de ce qui a été qualifié de « nuit des cent cœurs » samedi soir, la plupart des employés d'OpenAI, y compris Mira, ont publiquement exprimé leur soutien à Sam Altman et Greg Brockman. Les employés et Microsoft ont manifesté leur désir de voir le retour de Sam Altman.Le départ de Sam Altman fait suite à une procédure d'examen approfondi menée par le conseil, qui a conclu qu'il n'avait pas toujours été transparent dans ses communications avec le conseil, « entravant ainsi sa capacité à remplir efficacement ses responsabilités », explique OpenAI dans un communiqué. L'organisation souligne qu'elle a perdu « confiance dans sa capacité à [la] diriger ». Le communiqué exprime la gratitude pour les nombreuses contributions de Sam à la création et à la croissance d'OpenAI. Cependant, il souligne également la nécessité d'une nouvelle gouvernance pour progresser, sans détailler les raisons spécifiques de ce licenciement.Des négociations ont eu lieu en vue de réintégrer l'entreprise, mais le conseil d'administration a finalement décidé de ne pas le faire. À la place, il a nommé Emmett Shear, fondateur et PDG de longue date de Twitch.tv, au poste de PDG. Emmett Shear a déclaré publiquement qu'il souhaitait ralentir considérablement les progrès de l'IA.Microsoft détient déjà une licence perpétuelle sur la propriété intellectuelle d'OpenAI, et l'embauche d'Altman et Brockman renforce son accès au talent. Cette acquisition semble se faire sans coût financier pour Microsoft, qui évite également les risques de poursuites antitrust. Cependant, la perte d'OpenAI est significative, car l'entreprise dépendait de Microsoft tant financièrement que pour ses capacités de calcul.La principale perte réside dans le mythe de l'efficacité des entreprises à but non lucratif. Malgré les critiques sur la gestion du conseil d'administration d'OpenAI, celui-ci agit conformément à sa charte, qui n'est pas axée sur la génération de profits. Cela souligne les limites du modèle non lucratif dans le contexte de l'innovation technologique.Microsoft, qui avait initialement misé sur son partenariat avec OpenAI, prend désormais le contrôle de l'IA avec la propriété intellectuelle et le renfort de talents. La société devient une plateforme de développement intégrée, éliminant les problèmes de coordination précédents avec OpenAI. Cette évolution modifie le paysage, affectant également des entreprises partenaires d'OpenAI comme Anthropic, qui voient leur position fragilisée face à la concurrence de Microsoft.En fin de compte, la situation met en lumière la réalité selon laquelle l'IA, loin d'être une innovation de rupture, profite principalement aux grandes entreprises capables d'absorber les coûts élevés. La clé du succès semble résider dans la capacité à acquérir ou à suivre rapidement, comme le démontre l'ascension de Microsoft à la suite de cette réorganisation d'OpenAI, le tout pour un coût symbolique de 0 dollar.Michael Spencer, expert passionné par l'IA, la robotique, l'informatique quantique, le Web3, l'investissement, le capital-risque, les startups et les tendances technologiques, exprime son point de vue sur le départ de Sam Altman d'OpenAI pour rejoindre Microsoft. Il considère cela comme un exode majeur de talents et de cadres supérieurs, potentiellement marquant la fin de la capacité d'OpenAI à obtenir des financements importants.Spencer souligne que la consolidation de l'IA générative est en cours, avec des mouvements notables dans d'autres startups telles qu'Inflection, Anthropic et Character.AI. Il remet en question si l'innovation réelle pourra survivre sans startups indépendantes dans ce domaine. Il s'inquiète du pouvoir accru des grandes entreprises technologiques, les "BigTech", et de l'impact sur la recherche et le développement de modèles de langage (LLM) avec la scission d'OpenAI.L'influence croissante du Cloud et d'Azure, la plateforme cloud de Microsoft, est également pointée du doigt. Spencer exprime des préoccupations quant à l'avenir de l'IA générative, affirmant que si les contenus générés par l'IA inondent Internet, cela pourrait compromettre l'avenir des modèles d'IA. Il critique le manque d'attention à l'innovation au profit du profit dans le monde de la Silicon Valley.Enfin, Spencer considère le choix de Microsoft de débaucher les talents d'OpenAI comme un risque financier important, mettant en garde contre les conséquences à long terme d'un tel démantèlement. Il conclut en évoquant les possibles répercussions de cette consolidation prématurée des startups d'IA générative sur les progrès des LLM et la compétition avec la Chine, soulignant les défauts du système actuel, marqué par l'absence de capitalisme de libre marché et de règles anticoncurrentielles.Les analystes Dylan Patel et Daniel Nishball passer en revue les implications du départ de Sam Altman d'OpenAI vers Microsoft, mettant en lumière les changements dans les structures d'incitation et la propriété intellectuelle. Ils soulignent que la filiale à but lucratif OpenAI était sur le point de réaliser une opération secondaire de plus de 80 milliards de dollars, offrant des "unités de participation aux bénéfices" (PPU) valant plus de 10 millions de dollars aux employés clés. Cependant, avec le licenciement d'Altman et d'autres membres, cette opportunité de richesse générationnelle a été anéantie.Les analystes suggèrent que les employés clés rejoignant Microsoft verront probablement leurs PPU converties en actions de Microsoft, avec des compensations dépassant les 10 millions de dollars. Ils estiment également qu'il y aura des incitations financières importantes pour encourager l'équipe d'OpenAI à prendre des risques et à accélérer le développement.La discussion se penche sur l'investissement massif de Microsoft dans OpenAI, avec des plans de dépenses annuelles de plus de 50 milliards de dollars. Les données montrent que Microsoft achètera plus de 400 000 GPU l'année prochaine pour la formation et l'inférence des copilotes/API. Les analystes spéculent sur la possibilité pour Microsoft de récupérer une partie des ressources informatiques initialement prévues pour OpenAI, ce qui pourrait accélérer les dépenses et augmenter les commandes de GPU de Microsoft.En ce qui concerne la propriété intellectuelle, Microsoft détient des droits légaux et un accès aux poids des modèles GPT-4, ainsi qu'aux versions affinées et à DALL-E 3. L'accès à ces ressources facilitera la poursuite du développement de futurs produits. Cependant, l'accès direct à toutes les données et tous les codes utilisés pour la préformation et la RL est crucial, et son statut pourrait influencer le retard éventuel dans le programme.Les auteurs concluent en notant que les efforts d'OpenAI dans le domaine du silicium sont probablement abandonnés sans la présence de Sam Altman et d'autres acteurs clés, mettant en évidence la dépendance de ces efforts vis-à-vis de la direction de l'équipe.Microsoft émerge comme le grand gagnant de la tumulte au sein d'OpenAI en recrutant le PDG évincé Sam Altman et d'autres membres clés. Cette décision vise à éviter une fuite potentielle vers des concurrents et à renforcer la position de Microsoft dans la course à l'intelligence artificielle. Les actions de Microsoft atteignent un niveau record, ajoutant près de 30 milliards de dollars à sa valeur de marché. Altman dirigera une nouvelle équipe de recherche chez Microsoft, avec d'autres membres clés d'OpenAI, transformant ainsi une crise en opportunité.Environ 500 employés menacent de partir si le conseil d'administration ne démissionne pas et ne réintègre pas Altman et Brockman. Microsoft assure qu'il y a des postes disponibles pour tous les employés d'OpenAI dans la nouvelle filiale. L'équipe d'Altman chez Microsoft aura un accès plus facile à la puissance de calcul nécessaire, renforçant sa position dans le développement futur de l'intelligence artificielle.Sources : Blog posts by Ben Thompson, à votre avis, en quoi l'embauche de Sam Altman par Microsoft peut-elle modifier l'équilibre concurrentiel dans le domaine de l'intelligence artificielle, et quel impact cela pourrait-il avoir sur le paysage technologique ?Pensez-vous que la perte de confiance d'OpenAI envers Sam Altman affectera la perception publique de l'éthique et de la gouvernance au sein des entreprises travaillant sur l'IA ?Quels seraient selon vous, les enjeux potentiels liés au transfert de talents clés d'OpenAI vers Microsoft, en particulier en ce qui concerne la consolidation du secteur de l'IA générative ?Dans quelle mesure l'augmentation du cours des actions de Microsoft suite à l'embauche de Sam Altman peut-elle être considérée comme un indicateur fiable de la réussite future de cette collaboration ?