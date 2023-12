Basée sur une enquête menée avec Sapio Research auprès de 601 décideurs informatiques américains dans des organisations de plus de 1 000 employés, l'étude révèle que 26 % des personnes interrogées prévoient de mettre en œuvre des tâches gérées par des machines qui nécessitent une intervention humaine limitée ou de passer entièrement à des systèmes autonomes au cours des cinq prochaines années.Cela dit, il restera essentiel de garder les humains dans la boucle, puisque 30 % des répondants indiquent que leur organisation aura une proportion égale d'automatisation et de traitement humain.", déclare Avi Bhagtani, CMO de Digitate. "La complexité informatique est un défi interne majeur pour les entreprises, 44 % des répondants indiquent que leur plus grand défi interne est la complexité informatique croissante due à la migration et à l'adoption du cloud. La plupart des répondants (92 %) indiquent qu'ils ont déjà une stratégie de cloud multifournisseur ou qu'ils prévoient de passer à une telle stratégie. En conséquence, 67 % des responsables informatiques prévoient de mettre en œuvre une automatisation informatique supplémentaire au cours des 12 prochains mois.La plupart des entreprises concentrent leurs efforts d'automatisation en premier lieu sur le département informatique (90 %), la finance (89 %) et le support client (89 %) prévoyant également d'automatiser des processus au cours de l'année à venir. Les entreprises déclarent également expérimenter différents types d'automatisation : 74 % ont expérimenté l'IA générative, suivie de l'automatisation des flux de travail (68 %) et de l'AIOps (65 %).Rapport de DigitateQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Digitate crédibles ou pertinentes ?