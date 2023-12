ChatGPT : Le catalyseur de l'année de la révolution de l'IA

Débats sur l'IA : Entre avertissements de scientifiques et défis pour l'industrie créative

Préoccupations croissantes autour de l'IA générative

ChatGPT et les leçons de la liste des scientifiques de l'année

La liste met en lumière divers progrès scientifiques, dont la création de souris à partir des cellules de deux mâles, les avancées dans le traitement de l'obésité grâce aux analogues du GLP-1, le développement d'un vaccin contre le paludisme recommandé par l'OMS, les efforts de Marina Silva pour réduire la déforestation en Amazonie, et les avancées prometteuses dans le traitement du cancer de la vessie.Également salués sont Halidou Tinto, du Burkina Faso, pour son travail dans les essais cliniques du vaccin R21 contre le paludisme, et Eleni Myrivili, responsable mondiale de la lutte contre la chaleur aux Nations unies. Thomas Powles, pour ses résultats remarquables dans le traitement du cancer de la vessie, et Annie Kritcher, qui a contribué au contrôle de la fusion nucléaire, font également partie des scientifiques de l'année.En soulignant les réussites, la revue rappelle l'importance de la transparence dans l'utilisation de technologies telles que ChatGPT et met en garde contre le manque de clarté dans les grands modèles de langage. Malgré les avancées, des défis persistent, comme la correction d'articles sur la supraconductivité et la nécessité de poursuivre les efforts environnementaux pour lutter contre les changements climatiques. La mission Chandrayaan-3 de l'Inde, réussie grâce à la chef de projet associé Kalpana Kalahasti, clôture la liste, faisant de l'Inde le quatrième pays à réussir un atterrissage lunaire.L'intelligence artificielle s'est généralisée en 2023 - il a fallu attendre longtemps, mais il reste encore beaucoup à faire pour que la technologie corresponde aux fantasmes de science-fiction des gens, qui imaginent des machines semblables à l'homme. ChatGPT a été le catalyseur de cette année de fanfare de l'IA. Le chatbot a donné au monde un aperçu des avancées récentes en informatique, même si tout le monde n'a pas encore compris comment il fonctionne ou ce qu'il faut en faire. « Je dirais que c'est un moment d'inflexion », a déclaré Fei-Fei Li, pionnier de l'IA. « L'année 2023 restera, je l'espère, dans les mémoires pour les profonds changements technologiques et la prise de conscience du public. Cela montre également à quel point cette technologie est désordonnée ».L'année 2023 a été l'occasion pour les gens de comprendre « ce que c'est, comment l'utiliser, quel est l'impact - le bon, le mauvais et le laid », a-t-elle ajouté. La première panique sur l'IA de 2023 s'est déclenchée peu après le jour de l'an, lorsque les classes ont rouvert et que les écoles, de Seattle à Paris, ont commencé à bloquer le ChatGPT. Les adolescents demandaient déjà au chatbot - lancé fin 2022 - de rédiger des dissertations et de répondre à des tests à domicile.Les grands modèles linguistiques d'IA qui sous-tendent une technologie telle que ChatGPT fonctionnent en devinant à plusieurs reprises le mot suivant dans une phrase après avoir « appris » les modèles d'un énorme corpus d'œuvres écrites par des êtres humains. Ils se trompent souvent. Mais les résultats semblent si naturels qu'ils suscitent la curiosité quant aux prochaines avancées de l'IA et à son utilisation potentielle à des fins de tromperie et d'escroquerie.Les inquiétudes se sont intensifiées lorsque cette nouvelle cohorte d'outils d'IA générative - qui produisent non seulement des mots, mais aussi des images inédites, de la musique et des voix synthétiques - a menacé les moyens de subsistance de tous ceux qui écrivent, dessinent, grattent ou codent pour gagner leur vie. Ils ont alimenté les grèves des scénaristes et des acteurs d'Hollywood et les actions en justice des artistes visuels et des auteurs de best-sellers.Certains des scientifiques les plus estimés dans le domaine de l'IA ont averti que les progrès incontrôlés de la technologie étaient en passe de rendre les humains plus intelligents et de menacer leur existence, tandis que d'autres scientifiques ont qualifié leurs inquiétudes d'exagérées ou ont attiré l'attention sur des risques plus immédiats.Au printemps, des "deepfakes" générés par l'IA - certains plus convaincants que d'autres - ont fait irruption dans les campagnes électorales américaines, l'un d'entre eux montrant à tort Donald Trump en train d'embrasser l'ancien expert en maladies infectieuses du pays. La technologie a rendu de plus en plus difficile la distinction entre les images réelles et les images fabriquées des guerres en Ukraine et à Gaza.À la fin de l'année, les crises de l'IA se sont déplacées vers le propre fabricant de ChatGPT, la startup OpenAI de San Francisco, presque détruite par les troubles de son PDG charismatique, et vers une salle de réunion gouvernementale en Belgique, où des dirigeants politiques épuisés de toute l'Union européenne ont conclu, après des jours d'intenses discussions, un accord sur les premières garanties juridiques majeures de l'IA dans le monde.Nature a annoncé en début d'année que ChatGPT - ou tout système similaire de génération de texte - ne peut pas être crédité en tant qu'auteur dans les articles publiés dans ses revues. L'éditeur ne voit aucun problème au fait que l'IA soit utilisée pour aider à rédiger des recherches, mais elle exige que son utilisation soit correctement divulguée. Cette annonce intervient à un moment où le débat sur la question de savoir si l'on peut attribuer la paternité d'une œuvre à une IA s'intensifie, mais aussi après les déboires du média d'information CNET avec son IA interne de génération de texte.Les éditeurs scientifiques et d'autres acteurs ont identifié une série de préoccupations concernant les impacts potentiels de l'IA générative. L'accessibilité des outils d'IA générative pourrait faciliter la production d'articles de mauvaise qualité et, dans le pire des cas, compromettre l'intégrité de la recherche, déclare Daniel Hook, directeur général de Digital Science, une société d'analyse de la recherche située à Londres. « Les éditeurs ont raison d'avoir peur », ajoute-t-il.Dans certains cas, des chercheurs ont déjà admis avoir utilisé ChatGPT pour rédiger des articles sans le révéler. Ils se sont fait prendre parce qu'ils avaient oublié de supprimer les signes révélateurs de son utilisation, tels que les fausses références ou la réponse préprogrammée du logiciel indiquant qu'il s'agit d'un modèle de langage d'IA.Certains des plus grands éditeurs de revues universitaires du monde ont interdit ou restreint l'utilisation par leurs auteurs du chatbot avancé ChatGPT. Comme le robot utilise des informations provenant d'Internet pour produire des réponses très lisibles à des questions, les éditeurs craignent que des travaux inexacts ou plagiés n'entrent dans les pages de la littérature universitaire. Plusieurs chercheurs ont déjà inscrit le chatbot en tant que coauteur dans des études universitaires, et certains éditeurs ont décidé d'interdire cette pratique. Mais le rédacteur en chef de Science, l'une des principales revues scientifiques au monde, est allé plus loin en interdisant toute utilisation du texte du programme dans les articles soumis.//Il faudra quelques années pour que la nouvelle loi sur l'IA prenne pleinement effet, et d'autres organes législatifs - dont le Congrès américain - sont encore loin d'avoir promulgué la leur. Il ne fait aucun doute que les produits commerciaux d'IA dévoilés en 2023 intègrent des avancées technologiques qui n'étaient pas possibles aux premiers stades de la recherche sur l'IA, qui remontent au milieu du XXe siècle.Mais la dernière tendance en matière d'IA générative a atteint son apogée, selon le cabinet d'études de marché Gartner, qui suit ce qu'il appelle le « cycle de l'engouement » pour les technologies émergentes depuis les années 1990. Imaginez des montagnes russes en bois qui montent jusqu'à leur plus haut sommet, avant de dégringoler dans ce que Gartner appelle un « creux de désillusion », puis de revenir en roue libre à la réalité.« L'IA générative est en plein dans le pic des attentes exagérées », déclare Dave Micko, analyste chez Gartner. "Les vendeurs et les producteurs d'IA générative font des déclarations massives sur ses capacités, sa capacité à fournir ces capacités. Google a été critiqué ce mois-ci pour avoir modifié une vidéo de démonstration de son modèle d'IA le plus performant, appelé Gemini, de manière à le rendre plus impressionnant - et plus humain.Selon Micko, les principaux développeurs d'IA privilégient certains modes d'application des dernières technologies, qui correspondent pour la plupart à leur gamme actuelle de produits, qu'il s'agisse de moteurs de recherche ou de logiciels de productivité sur le lieu de travail. Cela ne veut pas dire que c'est ainsi que le monde l'utilisera.« Même si Google, Microsoft, Amazon et Apple aimeraient que nous adoptions la façon dont ils conçoivent et fournissent leur technologie, je pense que l'adoption vient en fait de la base », a-t-il déclaré.L'inclusion du chatbot ChatGPT dans la liste annuelle des scientifiques de l'année par la revue "Nature" souligne l'évolution rapide du paysage scientifique, où des entités non humaines participent activement à la recherche et à la production de connaissances. Cette reconnaissance témoigne du potentiel et de l'impact croissants de l'intelligence artificielle dans le domaine scientifique.L'implication de ChatGPT dans la rédaction d'articles universitaires et la synthèse de documents scientifiques suscite des questions légitimes sur les limites de l'intelligence artificielle et soulève des débats nécessaires sur la transparence dans son utilisation. La revue "Nature" met en avant la nécessité de comprendre le fonctionnement des grands modèles de langage, tels que ceux sur lesquels repose ChatGPT, soulignant le caractère souvent opaque de ces "boîtes noires". Cette préoccupation souligne l'importance cruciale de rendre publics le code et le matériel de formation de ces modèles pour assurer une utilisation responsable et éthique de l'intelligence artificielle.Les divers progrès scientifiques mentionnés dans la liste démontrent l'ampleur des découvertes et des avancées dans des domaines variés tels que la génétique, le traitement de l'obésité, la lutte contre le paludisme, la protection de l'environnement et la recherche médicale. Cependant, la mise en garde concernant la correction d'articles sur la supraconductivité souligne la nécessité d'une rigueur scientifique constante et de mécanismes robustes pour rectifier les erreurs éventuelles dans la recherche.L'inclusion d'acteurs impliqués dans des essais cliniques au Burkina Faso et la reconnaissance des efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique mettent en lumière l'importance d'une représentation mondiale dans la communauté scientifique. Cela souligne également la nécessité de canaliser les ressources vers des domaines de recherche qui peuvent avoir un impact significatif sur les populations des pays en développement.En conclusion, la liste des scientifiques de l'année de la revue "Nature" offre un aperçu fascinant des développements scientifiques contemporains, tout en soulevant des questions cruciales sur l'éthique et la transparence dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Elle met en avant l'importance de relever les défis persistants tels que la correction d'erreurs scientifiques et la nécessité de poursuivre les efforts environnementaux à l'échelle mondiale.Source : Nature :fleche : Est-ce pertinent d'inclure ChatGPT parmi les scientifiques de l'année, ou s'agit-il simplement d'une stratégie de communication sans réelle valeur scientifique ?Quel est votre avis sur le sujet ?