Depuis des générations, les êtres humains ont cherché des moyens de surmonter le défi que représente la perte d'un être cher. La technologie, comme le portrait et la photographie, les a aidés à commémorer et à se souvenir des morts. Seakoo Wu et sa femme, endeuillés, font partie des nombreuses personnes qui se tournent aujourd'hui vers l'intelligence artificielle (IA) pour créer des avatars de leurs chers disparus. Ils ont été dévastés par le décès de leur unique enfant, Xuanmo, 22 ans, alors qu'il étudiait à l'université d'Exeter, au Royaume-Uni.À la suite de l'essor des technologies d'apprentissage en profondeur telles que ChatGPT en Chine, M. Wu a commencé à chercher des moyens de ressusciter son fils décédé. Il a rassemblé des photos, des vidéos et des enregistrements audio de Xuanmo et a dépensé des milliers d'euros pour engager des sociétés d'IA qui ont cloné son visage et sa voix.", a déclaré M. Wu. "".Les résultats obtenus jusqu'à présent sont rudimentaires. Mais ils sont suffisants pour que la femme de Wu se mette à pleurer devant la tombe de son fils décédé lorsqu'elle entend un enregistrement de leur fils sur le téléphone de Wu alors qu'il balayait la tombe.Les mots de l'enregistrement n'ont jamais été prononcés par le défunt étudiant, mais ont été créés grâce à l'IA. "", a déclaré Xuanmo dans l'enregistrement généré par l'IA.". Wu souhaite un jour construire une réplique entièrement réaliste qui se comporterait comme son fils décédé, mais qui résiderait dans un espace virtuel. Il a mis sur pied une équipe chargée de créer une base de données contenant d'énormes quantités d'informations sur son fils.Wu espère les intégrer dans de puissants algorithmes afin de créer un avatar capable de reproduire avec précision les schémas de pensée et d'élocution de son fils. "", a-t-il déclaré.Selon les experts, l'industrie des "bots fantômes" est en plein essor en Chine. "", a déclaré Zhang Zewei, le fondateur de l'entreprise d'IA Super Brain.Certaines entreprises chinoises affirment avoir "" des milliers de personnes décédées à partir d'un matériel audiovisuel d'à peine 30 secondes. Les clients vont des personnes décédées aux parents vivants incapables de passer du temps avec leurs enfants et - ce qui est controversé - à l'ex-petit ami d'une femme au cœur brisé.Les experts estiment que les bots fantômes peuvent apporter du réconfort, mais préviennent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre leurs implications psychologiques et éthiques. L'incapacité des personnes décédées à donner leur consentement peut également soulever des questions éthiques.a déclaré Tal Morse, chercheur invité au Centre for Death and Society de l'université britannique de Bath.Pensez-vous que ces bots fantômes sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?