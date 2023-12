AI chatbots will become smart enough to be your coworker https://t.co/cTNbbKOayB pic.twitter.com/TWRAIGVIQ2 — Eric Vanderburg (@evanderburg) December 27, 2023

Assister : les chatbots peuvent aider à réaliser de nombreuses tâches d'écriture, telles que résumer, analyser et affiner un texte, ou en extraire les points et les thèmes clés. Ils peuvent exprimer des arguments dans des textes académiques de manière plus accessible ;

créer : les chatbots peuvent générer des textes originaux, en transformant des points en rapports d'activité ou en idées. Ils peuvent imiter différents genres et écrire dans différents styles. Comme ils encodent d'innombrables corpus de textes provenant de différents domaines, on peut leur demander d'adopter un point de vue, en se faisant passer pour des stratèges commerciaux, des universitaires, des spécialistes du marketing ou des journalistes, afin de créer un contenu utile à de nombreuses professions ;

exploration : les chatbots sont des « partenaires de discussion » intrigants sur des idées hypothétiques ("que se passerait-il si..."). Lorsque vous explorez de nouveaux sujets, laissez le chatbot vous poser des questions et demandez-lui d'y répondre. Si vous souhaitez étudier les caractéristiques d'un bon rapport de projet ou d'un bon message sur les médias sociaux, demandez au chatbot d'en rédiger un, puis réfléchissez aux raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte.

Risques liés à l'utilisation de l'IA conversationnelle

Les chercheurs prévoient un impact significatif sur la main-d'œuvre, avec une automatisation croissante des tâches pénibles et faciles. Certains estiment que cela conduira à une réduction des emplois intermédiaires, mais d'autres pensent que les humains pourront travailler moins et se consacrer davantage à des tâches nécessitant plus d'intelligence et de compétences interpersonnelles. La question demeure de savoir si l'IA libérera les humains ou les poussera à produire davantage.L'idée d'un outil d'IA qui travaille aux côtés des humains serait déjà en train de se généraliser. Microsoft a regroupé plusieurs outils Office 365 dotés d'IA dans un seul abonnement, baptisé Copilot for Microsoft 365 , tandis que Google offre des capacités similaires dans ses applications Workspace avec Duet AI . Au fil du temps, ces outils deviendront plus performants et s'intégreront à divers types de logiciels pour faire plus qu'analyser des rapports et rédiger des courriels.Les chercheurs et les analystes commencent à prévoir l'impact que les compagnons de travail de l'IA auront sur la main-d'œuvre et l'économie. Les employeurs sont attirés par la promesse que l'IA rendra leurs employés plus productifs, ce qui signifie qu'ils seront en mesure d'atteindre des objectifs plus rapidement. Les chatbots d'intelligence artificielle sont partout. Ils ont captivé l'imagination du public et celle d'innombrables inventeurs et investisseurs de la Silicon Valley depuis l'arrivée de ChatGPT il y a environ un an.Certaines études initiales indiquent des gains de productivité significatifs. Un projet pilote de Westpac a révélé un gain de productivité de 46 % dans les tâches de codage de logiciels, sans baisse de qualité. L'expérience a comparé des groupes de développeurs utilisant des chatbots d'IA pour une série de tâches de programmation à un groupe de contrôle qui ne les utilisait pas.Une étude réalisée par le Boston Consulting Group, société de gestion internationale, a également fait état d'améliorations significatives. Dans le cadre d'une expérience contrôlée, des consultants ont utilisé des chatbots d'IA pour résoudre des problèmes et développer de nouvelles idées de produits, ce qui impliquait à la fois un travail d'analyse et une rédaction persuasive. Ceux qui ont travaillé avec le chatbot ont terminé 12,2 % de tâches en plus, 25,1 % plus rapidement et avec une qualité supérieure de 40 % par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait.Dans un autre cas encore, un chatbot d'IA serait utilisé par une société américaine de logiciels pour l'aider à rédiger des propositions pour ses clients. Il parcourt des milliers de fichiers internes à la recherche d'informations pertinentes pour générer une réponse adaptée, ce qui permet à l'entreprise de gagner du temps. Ces cas donnent un aperçu de l'avenir des chatbots d'IA, où les entreprises affinent les modèles d'IA générative avec leurs propres données ou documents, les utilisant pour des rôles spécialisés tels que les codeurs, les consultants ou les travailleurs des centres d'appel.De nombreux travailleurs craignent que l'IA ne soit utilisée pour automatiser leur travail. Mais compte tenu de la nature probabiliste de la technologie et de son manque inhérent de fiabilité, nous ne pensons pas que l'automatisation soit le domaine d'application le plus probable. Les chatbots d'IA ne viendront peut-être pas pour votre travail, mais ils viendront certainement pour votre description de poste. La maîtrise de l'IA, c'est-à-dire la capacité à comprendre et à travailler avec l'IA, deviendra bientôt essentielle, comme c'est le cas pour les PC.ChatGPT est un chatbot d'intelligence artificielle (IA) développé par OpenAI, conçu pour fournir aux utilisateurs des réponses instantanées et automatisées à leurs questions. Grâce à sa capacité et à son potentiel d'application étendue, des personnes de nombreuses disciplines trouvent des utilisations à cet outil technologique. Les effets sur l'éducation et le monde du travail font l'objet d'un intérêt et d'un débat intenses.ChatGPT est un chatbot d'IA conversationnelle qui produit des réponses plausibles de type humain sous forme de texte à partir des entrées de l'utilisateur. Comme il peut créer de nouveaux contenus à partir de modèles de données existants, il s'agit également d'un exemple d'IA générative.Le « cerveau » de ChatGPT est alimenté par un grand modèle de langage qui a été formé sur de vastes ensembles de textes provenant de l'internet ouvert et de retours d'informations de la part des utilisateurs. Votre organisation dispose peut-être déjà d'un chatbot RH qui fournit des conseils de première ligne en matière de ressources humaines et qui utilise un modèle de langage.ChatGPT et d'autres IA construites sur de grands modèles de langage pourraient réduire le temps et les efforts consacrés à de nombreuses tâches écrites telles que le résumé de documents, la génération d'idées de posts sur les médias sociaux, les guides d'entretien, la rédaction de descriptions d'emploi et de modèles pour les courriels des employés. Cela aura clairement un impact sur les emplois axés sur ces activités. La possibilité d'affiner ces robots avec les données de votre organisation et de les personnaliser en fonction de vos besoins augmentera les capacités, mais avec cela, plus de risques à gérer.Microsoft déploie une nouvelle fonction de messagerie alimentée par la technologie de chatbot d'IA ChatGPT. Ce service complémentaire, d'une valeur de 7 dollars par mois, générera automatiquement des notes de réunion, recommandera des tâches et aidera à créer des modèles de réunion pour les utilisateurs de Teams. Cette fonction de Microsoft fait partie d'un nombre croissant de chatbots d'IA sur le lieu de travail.D'autres entreprises, comme Adept, s'efforcent d'apprendre aux agents à effectuer des mouvements de clavier et de souris. Elle forme ses modèles aux éléments visuels des interfaces utilisateur ou des navigateurs web afin que les agents puissent reconnaître des éléments tels que les zones de texte ou les boutons de recherche. En l'entraînant sur des vidéos enregistrant les écrans de personnes effectuant des tâches sur des logiciels spécifiques, il peut apprendre ce qu'il faut exactement taper et où il faut cliquer pour faire quelque chose comme copier et coller des informations dans une feuille de calcul Excel.Dans des démonstrations, l'entreprise a montré son agent en train d'extraire des données de factures pour remplir automatiquement des formulaires afin de classer des dépenses, par exemple. « Notre Northstar, c'est que nous essayons de faire de l'IA un coéquipier pour chaque travailleur du savoir. Nous travaillons actuellement sur la première étape, qui consiste à demander à Adept comment faire n'importe quelle tâche fastidieuse que vous avez déjà effectuée », a déclaré David Luan, PDG de l'entreprise.Certaines entreprises, à l'instar de Lindy, développent des assistants personnels de nouvelle génération. Le PDG, Flo Crivello, envisage que ces assistants prendront en charge l'ensemble des tâches administratives fastidieuses qui occupent actuellement beaucoup de temps. Lors d'une présentation au sommet AI Engineer à San Francisco en octobre, il a souligné que les inquiétudes concernant le vol d'emplois par les robots sont mal placées, affirmant plutôt que ce sont les humains qui ont usurpé les emplois des robots.« Pour l'instant, les chatbots n'ont pas encore l'élément humain, qui est incroyablement important sur le lieu de travail. En particulier dans les lieux de travail à distance, nous avons besoin de connexion », a déclaré Craig Goodliffe, PDG de Cyberbacker, une société d'assistance virtuelle, à Lifewire lors d'un entretien par courrier électronique. « Si les chatbots peuvent être extrêmement utiles sur le lieu de travail en termes de rapidité et d'efficacité, il faudra énormément d'innovation pour recréer le soutien des collègues humains. »« Ne considérez pas votre chatbot d'intelligence artificielle comme un cerveau artificiel omniscient, mais plutôt comme un étudiant diplômé doué chargé d'être votre assistant de travail personnel », écrivent le professeur Kai Riemer et le docteur Sandra Peter de l'université de Sydney. Dans ce qui pourrait être une première mondiale, une école britannique a nommé un chatbot IA en tant que « chef d'établissement » pour assister son directeur. Si l'on ne sait pas grand-chose de la nature de l'IA qui se cache derrière, le chatbot est censé conseiller le personnel sur des questions telles que l'aide aux élèves souffrant de TDAH et la rédaction des politiques de l'école.Mais avant de déployer des chatbots sur le lieu de travail, il est essentiel de comprendre ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent et comment les utiliser de manière responsable. À la base, les chatbots d'IA sont alimentés par de grands modèles de langage (LLM), de grands réseaux neuronaux formés sur des ensembles massifs de données textuelles. Il est important de noter que les LLM ne stockent pas de données ou de connaissances au sens traditionnel du terme. Au contraire, lorsqu'ils sont construits (ou « formés »), ils encodent, dans de grandes structures statistiques, le contenu sophistiqué ou les modèles linguistiques contenus dans les données d'apprentissage.De par leur conception, les chatbots d'IA ne peuvent pas produire de réponses factuelles définitives. Il s'agit de systèmes probabilistes et non déterministes, qui ne peuvent donc pas être considérés comme des sources de connaissances faisant autorité. Mais leur capacité à reconnaître des modèles linguistiques leur permet d'exceller dans l'aide aux humains pour des tâches qui impliquent la génération ou l'amélioration de textes.Les trois niveaux de capacité des chatbots peuvent être résumés à l'aide de l'acronyme ACE : assister, créer, explorer.Selon les chercheurs de l’université de Sydny, les grands modèles de langage évolueront des chatbots d'IA générant du contenu synthétique sur votre écran vers des agents virtuels capables d'effectuer des actions sur votre ordinateur.Comme les outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT donnent parfois des réponses inexactes ou inappropriées, leur capacité à évoluer présente également un risque. Les humains sont intrinsèquement partiaux. Si l'IA nous apprend beaucoup de choses sur nos préjugés, ceux-ci peuvent également être capturés dans les données d'apprentissage et la programmation de l'IA. Cela perpétuerait des stéréotypes nuisibles et désavantagerait encore plus certains groupes à grande échelle. Tester rigoureusement les réponses avant de décider de s'y fier pour une tâche particulière. Faites preuve d'une grande prudence lorsque vous utilisez l'IA pour prendre des décisions concernant des personnes (par exemple, pour le recrutement et l'évaluation des performances) - testez l'outil avec des praticiens expérimentés et procédez périodiquement à des évaluations d'impact.L'utilisation de l'IA présente également des risques potentiels en matière de sécurité et de protection de la vie privée. D'autant plus que les individus peuvent accéder à l'outil en dehors de toute surveillance organisationnelle, des mesures solides devront être prises pour s'assurer que les informations sensibles, par exemple les données financières ou personnelles, ne sont pas partagées ou exposées.La tentation de présenter les résultats générés par l'IA comme étant les siens est plus grande avec les outils d'IA conversationnelle à portée de main. Un phénomène observable sur Facebook illustre cette tendance, où des images générées par l'intelligence artificielle inondent la plateforme , semant la confusion parmi les utilisateurs. Ces images, souvent représentant des sculptures de chiens ou d'autres œuvres d'art, sont partagées sur de nombreuses pages attrape-engagement, accumulant des likes, des commentaires et des partages. Les créations présentent une diversité marquée, avec des modifications fréquentes dans l'apparence des personnes et des animaux représentés. Bien que ces contenus générés par l'IA cherchent à susciter l'engagement des utilisateurs, nombreux sont ceux qui ne réalisent pas leur nature artificielle.L'essor des chatbots d'IA et leur évolution vers des collègues de travail automatisant des tâches complexes suscitent un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude. Cette avancée technologique, incarnée par des start-ups telles que Lindy et Adept, offre la perspective de libérer les travailleurs de tâches fastidieuses et répétitives. Cependant, la question cruciale réside dans les implications à court et long terme de cette automatisation. À court terme, les assistants autonomes au travail peuvent simplifier des tâches simples, mais la promesse d'une prochaine génération plus intelligente capable de gérer des tâches complexes soulève des questions sur l'impact sur l'emploi et la nature du travail.Par ailleurs, il est crucial de s'interroger sur la capacité des chatbots d'IA à intégrer des éléments humains essentiels dans le contexte professionnel. L'importance de la connexion humaine, surtout dans les environnements de travail à distance, est soulignée par certains experts. La nécessité de l'innovation pour recréer le soutien des collègues humains pourrait représenter un défi significatif.Sources : L'Université de Sydney Quel est votre avis sur le sujet ?Êtes-vous pour ou contre l'introduction de chatbots d'IA en tant que collègues de travail ? Quels sont selon vous, les risques potentiels ?Comment les entreprises peuvent-elles garantir une transition éthique et socialement responsable vers l'utilisation généralisée de chatbots d'IA ?