Près de 3 travailleurs sur 10 (29 %) déclarent avoir utilisé des outils d'intelligence artificielle (IA) au travail, 72 % des travailleurs ayant utilisé l'IA au travail déclarant qu'elle les a rendus plus productifs, contre 28 % qui ont utilisé l'IA déclarant qu'elle les a rendus moins productifs.





Quatre travailleurs sur dix (42 %) sont préoccupés par l'impact de l'IA sur leur emploi, les travailleurs de couleur, les contributeurs individuels et les travailleurs moins bien rémunérés étant les plus inquiets.





Seuls trois travailleurs sur dix (31 %) affirment que leur entreprise leur offre un accompagnement ou des conseils financiers.





Plus de la moitié des travailleurs (51 %) souhaiteraient que le paiement intégral des primes d'assurance maladie soit considéré comme un avantage financier offert par leur entreprise, avant l'abondement des plans 401(k) (37 %), le remboursement des frais de santé ou de gymnastique (37 %) ou la gratuité de la nourriture sur place (26 %).





L'indice de satisfaction de la main-d'œuvre (71) accuse un léger recul par rapport au mois de mai, avec des mesures qui enregistrent également des baisses marginales :

85 % des travailleurs sont satisfaits de leur emploi (85 % en mai) 72 % déclarent être bien payés (73 % en mai) 90 % déclarent que leur travail a un sens pour eux (91 % en mai) 71 % déclarent que le moral au sein de leur entreprise est excellent ou bon (72 % en mai).



L'IA est particulièrement populaire parmi les travailleurs de couleur : 41 % des Asiatiques, 38 % des Noirs et 36 % des Hispaniques ont utilisé des logiciels d'IA au travail, contre 23 % des Blancs.





Les travailleurs des secteurs du conseil et de la recherche (45 %), du soutien aux entreprises et de la logistique (43 %), de la finance et des services financiers (40 %) et de la technologie (42 %) affichent les niveaux les plus élevés d'utilisation de l'IA dans l'ensemble des secteurs.

44 % des collaborateurs individuels sont " très ou assez inquiets ", contre 38 % des cadres ou des personnes occupant un poste plus élevé.





", contre 38 % des cadres ou des personnes occupant un poste plus élevé. Les travailleurs gagnant moins de 50 000 dollars par an sont également plus inquiets (47 %) que ceux qui gagnent entre 50 000 et 99 999 dollars par an (39 %) ou 100 000 dollars ou plus par an (36 %).





Les travailleurs de couleur sont plus préoccupés par l'impact de l'IA que les travailleurs blancs : 53 % des travailleurs asiatiques et noirs et 46 % des travailleurs hispaniques sont "très ou assez préoccupés", contre 37 % des travailleurs blancs.

