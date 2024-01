Premièrement, cela va accélérer notre migration des grandes plateformes sociales vers des communautés de niche où nous pourrons être de meilleures versions de nous-mêmes. Nous sommes déjà épuisés par les flux qui amplifient notre anxiété et les algorithmes qui encouragent la cruauté. L'IA mènera la course aux armements de l'édition numérique façonnée par la curation algorithmique à sa conclusion naturelle : les grandes plateformes sociales basées sur les flux deviendront des flux de bruit ininterrompus. Lorsque nous aurons quitté ces sites pour de bon, nous regretterons l'impression (le plus souvent inexacte) d'avoir assisté ou participé à une grande assemblée générale démocratique. Mais lorsque nous trouverons des lieux de rencontre où la participation de bonne foi est attendue, où les abus et le harcèlement ne sont pas tolérés et où la qualité est privilégiée par rapport à la quantité, nous serons heureux d'avoir échangé une perception d'influence à grande échelle contre l'expérience d'une véritable connexion.Deuxièmement, ce flot de "contenu" sans auteur fera briller la créativité des véritables auteurs par contraste... La question "Un robot aurait-il pu faire cela ?" sera posée pour nous pousser à être plus drôles, plus bizarres, plus vulnérables et plus créatifs. Et pour les plus drôles, les plus bizarres, les plus vulnérables et les plus créatifs, l'écart entre ce qu'ils font et tout le reste sera énorme. Enfin, ces changements accélérés par l'IA se combineront avec le moment actuel de l'économie des médias pour alimenter une nouvelle ère de médias indépendants.