Le géant américain des logiciels, qui s'est engagé l'année dernière à investir plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI en occupant un poste sans droit de vote au conseil d'administration, a déclaré qu'il ne possédait aucune part d'OpenAI.La Commission européenne avait précédemment déclaré qu'elle suivait de près l'évolution de la situation.", a déclaré l'exécutif de l'UE, qui agit en tant que garant de la concurrence dans l'UE, dans un communiqué.Il a ajouté que certains accords conclus entre de grands acteurs du marché numérique et des développeurs et fournisseurs d'IA générative faisaient l'objet d'une enquête pour déterminer leur impact sur la dynamique du marché. Il n'a pas cité les noms des entreprises concernées.Mardi, la Commission a également donné aux parties intéressées jusqu'au 11 mars pour lui faire part de leurs observations sur la concurrence dans les mondes virtuels et l'intelligence artificielle générative.Elle a également envoyé des demandes d'information à plusieurs grandes entreprises numériques sur ces deux sujets.", a déclaré Margrethe Vestager, chef du service antitrust de l'UE.