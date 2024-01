Replica Studios (Replica), une entreprise de technologie vocale basée sur l'intelligence artificielle (IA), et The Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) ont annoncé aujourd'hui l'introduction d'un accord révolutionnaire sur la voix d'IA lors d'un événement au CES.Ce nouvel accord ouvre la voie aux artistes professionnels de la voix off pour explorer en toute sécurité de nouvelles opportunités d'emploi pour leurs répliques vocales numériques avec des protections de pointe adaptées à la technologie de l'IA, permettant aux studios de jeux vidéo AAA et aux autres entreprises travaillant avec Replica d'accéder aux meilleurs talents de la SAG-AFTRA.L'accord entre la principale société de voix d'IA et le plus grand syndicat d'artistes-interprètes au monde permettra à Replica d'engager des membres de la SAG-AFTRA dans le cadre d'un accord équitable et éthique pour créer et licencier en toute sécurité une réplique numérique de leur voix. Les voix sous licence peuvent être utilisées dans le développement de jeux vidéo et d'autres projets de médias interactifs, de la préproduction à la sortie finale.Approuvé par les membres concernés de la communauté des interprètes de voix-off du syndicat, ce contrat marque une étape importante vers l'utilisation éthique des voix d'IA dans les projets créatifs des développeurs de jeux, et jette les bases d'un emploi juste et équitable des acteurs de voix qui explorent les nouvelles opportunités de revenus offertes par l'IA. En plus d'établir des conditions minimales, l'accord garantit le consentement de l'artiste-interprète et la négociation de l'utilisation de son double numérique et exige que les artistes-interprètes aient la possibilité de refuser l'utilisation continue de leur voix dans de nouvelles œuvres.", a déclaré Fran Drescher, présidente de la SAG-AFTRA.", a déclaré Duncan Crabtree-Ireland, directeur exécutif national et négociateur en chef de la SAG-AFTRA. "", a déclaré Shreyas Nivas, PDG de Replica Studios. "