Google Cloud et Hugging Face annoncent un partenariat stratégique pour accélérer le développement de l'IA générative et de l'apprentissage automatique

Les développeurs pourront entraîner, régler et servir des modèles ouverts rapidement et à moindre coût sur Google CloudSUNNYVALE, Californie, 25 janvier 2024 - Google Cloud et Hugging Face ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique qui permettra aux développeurs d'utiliser l'infrastructure de Google Cloud pour tous les services de Hugging Face, et permettra d'entraîner et de servir les modèles de Hugging Face sur Google Cloud.Le partenariat fait progresser la mission de Hugging Face de démocratiser l'IA et approfondit le soutien de Google Cloud au développement de l'écosystème d'IA open source. Avec ce partenariat, Google Cloud devient un partenaire cloud stratégique pour Hugging Face, et une destination privilégiée pour les charges de travail de formation et d'inférence de Hugging Face. Les développeurs pourront facilement utiliser l'infrastructure optimisée pour l'IA de Google Cloud, notamment le calcul, les unités de traitement tensoriel (TPU) et les unités de traitement graphique (GPU) pour former et servir des modèles ouverts et construire de nouvelles applications d'IA générative.Google Cloud et Hugging Face travailleront en étroite collaboration pour aider les développeurs à former et à servir de grands modèles d'IA plus rapidement et de manière plus rentable sur Google Cloud, notamment :", a déclaré Thomas Kurian, PDG de Google Cloud. "", a déclaré Clément Delangue, PDG de Hugging Face. "Vertex AI et GKE seront disponibles au premier semestre 2024 en tant qu'options de déploiement sur la plateforme Hugging Face.Google Cloud accélère la capacité de chaque organisation à transformer numériquement son activité et son secteur. Nous proposons des solutions d'entreprise qui s'appuient sur les technologies de pointe de Google, ainsi que des outils qui aident les développeurs à construire de manière plus durable. Des clients dans plus de 200 pays et territoires se tournent vers Google Cloud en tant que partenaire de confiance pour activer la croissance et résoudre leurs problèmes professionnels les plus critiques.