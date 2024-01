La Chine a approuvé plus de 40 modèles d'IA à usage public au cours des six premiers mois où les autorités ont entamé la procédure d'approbation

Les autorités de régulation chinoises ont approuvé un total de 14 grands modèles de langage (LLM) pour un usage public, a rapporté le journal chinois Securities Times, soutenu par l'État. Il s'agit du quatrième lot d'approbations accordées par la Chine, qui compte Xiaomi Corp, 4Paradigm et 01.AI parmi les bénéficiaires.En août dernier, Pékin a commencé à exiger des entreprises technologiques qu'elles obtiennent l'autorisation des autorités de régulation pour ouvrir leurs LLM au public. Cette mesure souligne l'approche de la Chine à l'égard du développement de la technologie de l'IA, tout en s'efforçant de la garder sous sa responsabilité et son contrôle.Pékin a approuvé son premier lot de modèles d'IA en août, peu après l'adoption de la procédure d'approbation. Baidu, Alibaba et ByteDance ont été parmi les premières entreprises chinoises à recevoir des approbations. Les régulateurs chinois ont ensuite accordé deux autres lots d'approbations en novembre et décembre, avant qu'un autre lot ne reçoive le feu vert ce mois-ci. Bien que le gouvernement n'ait pas divulgué la liste exacte des entreprises approuvées, qui peut être consultée par le public, le Securities Times a indiqué que plus de 40 modèles d'IA avaient été approuvés.Les entreprises chinoises se sont empressées de développer des produits d'IA depuis que le chatbot ChatGPT d'OpenAI a pris le monde d'assaut en 2022. À l'époque, la Chine disposait de 130 LLM, soit 40 % du total mondial, juste derrière les États-Unis qui détenaient 50 % du marché, selon la société de courtage CLSA.L'un des principaux chatbots chinois de type ChatGPT, Ernie Bot de Baidu, a recueilli plus de 100 millions d'utilisateurs, selon le directeur technique de l'entreprise en décembre.Source : Securities Times, journal chinois soutenu par l'ÉtatQuel est votre avis sur le sujet ?