La solution fournie est protégée contre les atteintes à la vie privée et ne sera donc pas utilisée pour former de nouveaux modèles d'intelligence artificielle, écrit Aftenposten ("le courrier du soir"), le deuxième journal de Norvège en importance.Trond Ingebretsen, directeur divisionnaire de l'Agence norvégienne pour l'éducation et la formation, explique que l'enseignement et l'évaluation devront subir des changements majeurs.", explique le directeur divisionnaire à Aftenposten. M. Ingebretsen estime que cela ne donnerait pas aux élèves les bons outils pour affronter l'avenir.Dès qu'ils auront organisé des réunions d'information sur la solution d'IA, ils commenceront à mettre en œuvre le déploiement.", explique M. Ingebretsen.Des lignes directrices spécifiques ont ainsi été élaborées pour l'utilisation de ce nouvel outil par les étudiants.Le guide de l'étudiant souligne ce qui constitue une utilisation éthiquement correcte de la solution d'IA. Le thème récurrent du guide est que ChatGPT ne doit pas être utilisé comme un substitut à l'apprentissage personnel.Par ailleurs, Anne Kristin Furuset, de l'Union of Education Norway, estime que le fait de ne donner aux élèves que l'accès à GPT 3.5-Turbo peut créer un fossé entre les classes. Elle trouve en effet problématique que certains élèves aient payé pour avoir accès à GPT-4 parce qu'il s'agit d'une version bien meilleure que celle proposée par la municipalité. "Oslo kjøper Chat GPT til 110.000 elever og lærere" (Digi.no) , Journal AftenpostenQue pensez-vous de cette initiative de la municipalité d'Oslo ?Êtes-vous pour ou contre l'adoption de l'IA dans l'éducation ? Pourquoi ?