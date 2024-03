JPMorgan a lancé l'année dernière un outil d'intelligence artificielle de flux de trésorerie gratuit pour ses entreprises clientes, et la banque affirme maintenant que l'outil a aidé certaines d'entre elles à réduire le travail manuel orienté vers l'humain de près de 90 %, selon un rapport. Environ 2 500 clients anonymes utilisent l'outil d'IA, ce qui le rend suffisamment performant pour que JPMorgan commence un jour à le facturer, selon ce même rapport.", a déclaré Tony Wimmer, responsable des données et de l'analyse au sein de l'unité des paiements de gros de JPMorgan. Wimmer, qui dirige une équipe d'environ 300 data scientists, ingénieurs en données et autres employés, reste "" que "".La page des solutions d'analyse et de compréhension de JPMorgan mentionne l'outil comme "" qui analyse, trie et catégorise les flux de trésorerie des entreprises. Il peut également aider les clients à créer des prévisions.D'autres grandes banques disposent également d'outils d'IA. Bank of America dispose d'un outil de prévision AI CashPro qui suit les flux de trésorerie gratuitement, et RBC propose un outil similaire appelé NOMI.Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, a prédit en octobre que la prochaine génération travaillera probablement 3,5 jours par semaine grâce à l'IA. La société s'est fixé pour objectif de générer 1,5 milliard de dollars de valeur commerciale grâce à l'IA en 2023.Quel est votre avis sur le sujet ?