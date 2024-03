Des représentants du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF) ont discuté d'un partenariat potentiel avec la société américaine de capital-risque Andreessen Horowitz et d'autres financiers au cours des dernières semaines, a rapporté le journal. Andreessen Horowitz et le gouverneur du PIF, Yasir Al-Rumayyan, ont discuté de la possibilité pour la société américaine d'établir un bureau à Riyad, selon le rapport. Les responsables du PIF ont également discuté du rôle que pourrait jouer Andreessen Horowitz et du fonctionnement d'un tel fonds, selon le journal, qui ajoute que les plans pourraient encore changer.D'autres sociétés de capital-risque pourraient participer au fonds d'intelligence artificielle du royaume, qui devrait débuter au second semestre 2024, selon le journal. Les représentants saoudiens ont indiqué aux partenaires potentiels que le pays était intéressé par le soutien d'une variété de start-ups technologiques associées à l'intelligence artificielle, y compris les fabricants de puces et les centres de données à grande échelle, a ajouté le rapport.Le mois dernier, M. Al-Rumayyan du PIF a présenté le royaume comme une plaque tournante potentielle pour les activités d'intelligence artificielle en dehors des États-Unis, en citant ses ressources énergétiques et sa capacité de financement. M. Al-Rumayyan avait déclaré que le royaume avait la "volonté politique" de réaliser des projets d'intelligence artificielle et qu'il disposait de fonds suffisants pour soutenir le développement de la technologie.: New York TimesQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les déclarations de M. Al-Rumayyan sont crédibles ou pertinentes ?