Ces PC, qui intègrent des accélérateurs d'IA dédiés, tels que des unités de traitement neuronal (NPU), débloqueront de nouvelles capacités de productivité, de personnalisation et d'efficacité énergétique, bouleversant le marché des PC et apportant des gains de valeur significatifs aux fournisseurs et à leurs partenaires.", a déclaré Ishan Dutt, analyste principal chez Canalys. "L'adoption rapide des PC dotés de capacités d'IA entraînera une augmentation modérée de la valeur TAM du marché plus large des PC. "", a déclaré Kieren Jessop, analyste chez Canalys. "Les dernières prévisions de Canalys soulignent l'énorme potentiel et l'impact considérable que les PC dotés d'IA auront sur le secteur au cours des cinq prochaines années et au-delà. Les fournisseurs capables d'offrir des expériences innovantes et différenciées, accélérées par l'IA, auront un avantage significatif à mesure que cette nouvelle catégorie disruptive se généralisera.CanalysQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces prévisions de Canalys crédibles ou pertinentes ?