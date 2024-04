Résumé du rapport



L'IA est plus qu'une innovation pionnière - c'est une affaire courante. D'avril 2023 à janvier 2024, l'utilisation de l'IA par les entreprises a grimpé en flèche de 595 %. À mesure que les entreprises alimentent leurs activités avec l'IA, elles doivent s'efforcer d'équilibrer soigneusement les nombreux risques liés aux données et à la sécurité. Entre-temps, l'IA est également devenue une force motrice pour les cybermenaces, permettant aux adversaires de lancer des attaques plus sophistiquées et plus efficaces, plus rapidement et à plus grande échelle.



Lisez le rapport ThreatLabz 2024 AI Security Report pour obtenir des informations approfondies sur les tendances des transactions d'IA des entreprises dans le monde entier et sur l'évolution du paysage des menaces liées à l'IA, sur la base d'une analyse de plus de 18 milliards de transactions d'IA et de ML provenant du plus grand nuage de sécurité en ligne au monde.



Observations clés sur les tendances d'adoption et de blocage de l'IA par les entreprises dans le monde entier.

Une décomposition du paysage des menaces liées à l'IA avec des études de cas d'attaques d'IA dans le monde réel.

Prédictions sur les menaces liées à l'IA

Les meilleures pratiques pour sécuriser l'IA générative et utiliser la confiance zéro alimentée par l'IA tout au long de la chaîne d'attaque.



Zscaler est universellement reconnu comme le leader de la confiance zéro. S'appuyant sur le plus grand nuage de sécurité de la planète, Zscaler anticipe, sécurise et simplifie l'expérience commerciale des entreprises les plus établies au monde.

Le rapport ThreatLabz 2024 AI Security Report de Zscaler montre que de nombreuses entreprises dépendent des outils d'IA/apprentissage machine et qu'elles ont augmenté de 600 %, passant de 521 millions de transactions en avril 2023 à 3,1 milliards en janvier 2024. Les menaces pour la sécurité ont également augmenté de 577 %, 18,5 % des transactions d'IA/apprentissage automatique étant bloquées. Le rapport évoque les mesures à prendre pour protéger les outils d'IA/ML. La protection des données est importante dans la gestion de l'IA et le rapport a analysé environ 18 milliards de transactions pour découvrir comment les entreprises utilisent les outils d'IA.De nombreux secteurs, tels que la santé, la finance et l'assurance, ainsi que la technologie, ne sont pas préparés aux risques que l'IA fait peser sur les données. L'industrie manufacturière est celle qui utilise le plus l'IA et réalise 20,9 % de toutes les transactions liées à l'IA/ML. Il est suivi par le secteur de la finance et de l'assurance, qui représente 19,9 % du total des transactions.Pour se protéger des cyberattaques, les RSSI et d'autres équipes ont décidé de bloquer les outils d'IA/ML s'ils représentent une menace pour le système. ChatGPT est l'outil d'IA le plus utilisé aujourd'hui, mais c'est aussi celui qui est le plus bloqué. OpenAI, fraud.net, Forethought et Hugging Face sont les domaines les plus bloqués, suivis de ChatGPT. Les domaines les plus bloqués sont Bing.com, Divo.ai, Drift.com et Quillbot.com.Le secteur de la finance et de l'assurance est celui où les transactions d'IA sont le plus bloquées (37,16 %), ce qui signifie qu'il est le plus exposé aux préoccupations en matière de sécurité et de données. Le secteur de la santé est celui où les transactions d'IA sont le moins bloquées (17,23 %), ce qui est inférieur à la moyenne. Mais le blocage de ces transactions n'est pas la seule solution. CrowdStrike, Palo Alto Networks et Zscaler s'efforcent de trouver de nouveaux moyens de bloquer ces transactions d'IA. Le cofondateur de CrowdStrike, George Kurtz, explique qu'ils ont atteint le point où ils peuvent prendre des signaux faibles provenant de différents points finaux et relier les points pour trouver la menace. "Le rapport évoque également deux catégories de menaces liées à l'IA : les risques liés à la protection et à la sécurité des données et les risques liés aux nouveaux paysages de cybermenaces. Les entreprises ont un long chemin à parcourir pour protéger leurs données contre les fuites d'outils d'IA/ML tels que ChatGPT. De nombreux attaquants sont prêts à lancer de nouvelles attaques par ransomware sur des outils d'IA/ML. Les entreprises doivent prendre des mesures si elles ne veulent pas être touchées.