Les participants ont été séduits par les images générées par l'intelligence artificielle

Les gens sont en quête de récits riches

Un regard sur les biais dans l'appréciation de l'art généré par l'IA

Les avancées de l'intelligence artificielle ont fasciné les individus par sa remarquable aptitude à générer rapidement des images détaillées et esthétiquement plaisantes. Ces images, souvent colorées et décoratives, captivent les spectateurs. Une récente recherche de Simone Grassini et Mika Koivisto, présentée dans une étude publiée dans Scientific Reports, révèle que les gens ont une préférence pour les œuvres d'art produites par l'intelligence artificielle, surtout lorsqu'ils les perçoivent comme étant le fruit du travail humain. De plus, l'étude souligne que certaines caractéristiques individuelles sont associées à une appréciation plus favorable de l'art créé par l'IA.Une récente enquête menée par Krista Software a révélé à quel point les gens semblent faire peu confiance à l'IA à l'heure actuelle. 67 % des personnes ayant répondu à cette enquête ont déclaré qu'elles ne feraient pas confiance à l'IA pour prendre des décisions en temps de guerre, et 64 % pensent que l'IA n'est pas apte à remplacer les jurys dans les procès. En outre, 57 % sont d'avis que l'on ne peut pas non plus faire confiance à l'IA pour piloter des avions.L'étude de Simone Grassini et Mika Koivisto visait principalement à comprendre si des facteurs individuels pouvaient prédire la manière dont les gens perçoivent et évaluent les œuvres d'art perçues comme étant produites par l'IA. En outre, l'étude a tenté d'examiner et de confirmer l'existence d'un préjugé négatif à l'égard des œuvres d'art générées par l'IA et de révéler les éventuels facteurs individuels prédisant ce préjugé négatif. Au total, 201 participants ont répondu à une enquête, évaluant les images en fonction de l'appréciation, de l'émotion positive perçue et de l'origine humaine ou IA supposée. Les résultats de l'étude ont montré que certaines caractéristiques individuelles telles que l'identité personnelle créative et l'ouverture à l'expérience influencent la façon dont les gens perçoivent les œuvres d'art présentées en fonction de leur origine supposée.Les participants n'ont pas été en mesure de faire la distinction entre les images créées par l'homme et celles créées par l'IA. En outre, bien qu'ils préfèrent généralement les œuvres d'art générées par l'IA à celles créées par l'homme, les participants ont manifesté un préjugé négatif à l'égard des œuvres d'art générées par l'IA lorsque la perception subjective de l'attribution de la source était prise en compte, jugeant ainsi moins agréables les œuvres d'art perçues comme étant davantage générées par l'IA, indépendamment de leur véritable source. Nos résultats peuvent être utiles pour comprendre l'acceptabilité des produits générés par la technologie de l'IA.Les chercheurs ont choisi 20 œuvres d'art provenant de divers mouvements artistiques, tels que le cubisme et l'impressionnisme, ces œuvres étant peu familières. Ensuite, ils ont sollicité le générateur d'images Midjourney pour produire 20 images dans des genres similaires. Environ 200 individus ont pris part à une enquête en ligne, où ils ont été invités à évaluer ces images. Les participants ont exprimé leurs sentiments positifs à l'égard des images et ont déterminé si elles étaient créées par une intelligence artificielle ou par des êtres humains. En outre, les participants ont rempli des questionnaires sur leur personnalité, leur empathie et leur attitude envers la technologie.Une étude récente publiée dans PNAS en février 2022 révèle que les visages créés par l'IA sont souvent jugés plus dignes de confiance que les visages réels par les humains. Les chercheurs, dont Sophie J. Nightingale de l'université de Lancaster et Hany Farid de l'université de Californie, Berkeley, ont mené plusieurs expériences pour évaluer la capacité des "deepfakes" à tromper les individus. Ils ont constaté que ces fausses images sont devenues presque indiscernables des vrais visages, suscitant des inquiétudes quant à leur utilisation dans des activités telles que la fraude, la propagande et le "revenge porn". Les résultats ont également montré que les visages synthétiques étaient perçus comme plus fiables que les visages authentiques par une moyenne de 7,7 %. L'étude a également examiné des facteurs tels que le genre et la race des visages, mais n'a trouvé que des différences significatives dans la perception de la fiabilité entre hommes et femmes, avec une confiance plus élevée attribuée aux visages féminins.Il s'est avéré qu'ils avaient du mal à distinguer les images produites par une IA de celles créées par des artistes humains. En effet, les participants ont souvent supposé que les images d'IA étaient le fruit du travail humain, tandis qu'ils pensaient que les œuvres d'art traditionnelles étaient réalisées par une IA. De plus, les participants ont montré une nette préférence pour les images de l'IA, considérant qu'elles suscitaient des émotions plus positives. Cependant, Simone Grassini, psychologue et chercheuse à l'université de Bergen et à l'université de Stavanger, qui a dirigé l'étude avec Koivisto, recommande de ne pas prendre ces résultats trop au sérieux. Elle s'intéresse particulièrement à la façon dont les individus interagissent avec l'intelligence artificielle.Grassini souligne une disparité dans la comparaison effectuée. Étant donné que les chercheurs ont choisi les œuvres d'art, il est possible qu'ils aient sélectionné involontairement des œuvres moins attrayantes. Pour rendre les images générées par l'intelligence artificielle (IA) plus similaires aux œuvres d'art humaines, du bruit a été ajouté. Cette modification était nécessaire car les images produites par l'IA avaient une résolution plus élevée et étaient plus colorées que les œuvres d'art traditionnelles. En outre, les images des œuvres d'art authentiques ont été recadrées au format carré, ce qui ne correspondait pas à l'intention originale de l'artiste.Selon Grassini, une des raisons pour lesquelles les participants ont montré une préférence pour les images de l'IA pourrait être leur croyance qu'ils les reconnaissent. Il dispose de données non publiées qui suggèrent que les gens pensent avoir vu davantage d'images d'IA que d'œuvres d'art authentiques inconnues. Il explique cela en soulignant que les images de l'IA ressemblent à de nombreuses œuvres d'art que les gens ont l'habitude de voir, étant donné que l'IA se base sur des œuvres d'art créées par des humains. Il ajoute que les images d'IA sont assez standardisées car elles sont une moyenne de diverses œuvres d'art.Les images que les participants pensaient être générées par l'intelligence artificielle étaient jugées comme moins esthétiques. Cependant, le résultat le plus significatif de l'étude porte sur un autre aspect : les participants ont attribué des notes moins élevées aux images qu'ils croyaient être créées par une IA. M. Grassini explique que l'origine réelle de l'image semble ne pas influencer les sentiments des gens, mais plutôt leurs croyances. Ainsi, la qualité objective ne semble pas être un facteur déterminant. Lorsque les participants pensaient qu'une image était le fruit du travail de l'IA, ils la percevaient comme moins attrayante et moins émotionnellement significative, indépendamment de son origine réelle. En revanche, lorsque les participants supposaient que l'image était créée par un être humain, ils la jugeaient plus belle et lui attribuaient une valeur émotionnelle plus élevée.Alinta Krauth, artiste et enseignante en culture numérique à l'université de Bergen, n'est pas surprise par les conclusions de cette étude. Dans un courriel à sciencenorway.no, elle explique que de nombreuses sociétés attachent une grande importance à l'art et perçoivent la créativité comme une caractéristique propre à l'humanité. Elle souligne que la créativité est souvent associée à l'expérience personnelle de l'artiste. Pour Mme Krauth, l'histoire derrière une œuvre d'art est essentielle, ce qui peut être difficile à réaliser si le public croit qu'une création est entièrement réalisée par des machines.Elle explique que bien que la créativité et la popularité artistique puissent se chevaucher, elles ne sont pas synonymes. Mme Krauth insiste sur le fait que les machines peuvent produire des œuvres visuellement attrayantes sans pour autant être intrinsèquement créatives. Elle explique que cela se produit notamment lorsque les machines suivent les règles esthétiques établies par les humains. Elle encourage ainsi le public à ne pas avoir honte d'apprécier une œuvre d'art générée par l'intelligence artificielle, car celle-ci peut reproduire des genres, des styles et des idées.Les chercheurs ont observé que deux traits de personnalité en particulier influençaient la perception des participants à l'égard des images qu'ils pensaient être générées par l'intelligence artificielle : une attitude favorable envers la technologie et une propension à l'ouverture à de nouvelles expériences. Selon Grassini, les participants qui avaient une attitude positive envers la technologie avaient tendance à trouver les images qu'ils supposaient être créées par l'IA plus esthétiques. Cependant, ces images étaient néanmoins moins appréciées que celles considérées comme étant faites par des humains. Un autre facteur prédictif était le niveau d'ouverture aux nouvelles expériences.Les personnes qui avaient une plus grande ouverture à l'expérience avaient tendance à évaluer l'art de l'IA de manière plus favorable que celles ayant un score plus bas pour ce trait de personnalité. À l'origine, les chercheurs avaient anticipé un résultat contraire, pensant que les individus ayant un score élevé pour ce trait de personnalité pourraient percevoir l'art de l'IA comme une menace, étant souvent des artistes eux-mêmes. Cependant, ils ont constaté l'effet inverse. Grassini explique que les individus ouverts à l'expérience ont un penchant pour l'exploration de nouvelles choses, ce qui les amène à apprécier davantage ce qui est nouveau que les autres.Krauth exprime son désir de voir émerger de nouveaux genres artistiques et formes d'expression plutôt que de voir un avenir où les machines remplacent les humains dans la création artistique, laissant aux humains des tâches monotones et répétitives. Elle rejette ainsi l'idée d'une utopie où l'IA libérerait du temps et de l'espace pour la créativité humaine. Pour elle, la crainte de l'IA est similaire à celle ressentie à l'époque de l'apparition des outils d'art numérique tels qu'Adobe et Macromedia, où l'on redoutait que le numérique ne remplace les formes d'art traditionnelles. Cependant, elle souligne que l'art numérique a plutôt donné naissance à une série de genres intéressants et que l'art traditionnel est toujours aussi répandu.Elle espère que, avec le temps, l'IA deviendra un outil complémentaire dans la boîte à outils numérique, permettant la création de nouveaux genres artistiques, de nouvelles esthétiques et de nouvelles formes d'expression, tout en maintenant la pertinence des autres genres et outils artistiques traditionnels. Krauth intègre des outils numériques dans ses créations artistiques, y compris des éléments sonores, des animations, des images et des interactions avec le public. Elle met en avant le fait que l'intelligence artificielle ne se limite pas à de simples plateformes web générant des images.Elle encourage les artistes à explorer ce vaste domaine de l'intelligence artificielle et à en apprécier les richesses. Récemment, elle a participé à une exposition en Espagne aux côtés de son collègue Jason Nelson, où l'IA a joué un rôle important. Dans son œuvre "The (m)Otherhood of Meep", elle a utilisé l'IA pour créer une expérience interactive où un smartphone déclenche des contenus en réponse aux sons émis par des chauves-souris. Krauth voit cela comme un exemple probant de la manière dont les artistes peuvent intégrer l'IA dans leur travail pour réaliser des prouesses qui semblaient auparavant impossibles, tout en préservant leur rôle créatif essentiel.Les progrès rapides de l'intelligence artificielle (IA) ont suscité, surtout ces dernières années, un débat important sur son impact sur diverses industries et sur l'avenir du travail et de la société. L'essor considérable des systèmes d'intelligence artificielle dans les récentes percées technologiques a valu à notre époque d'être surnommée « l'ère de l'IA » et la « quatrième révolution industrielle ». Si l'IA a déjà fait sentir sa présence dans des domaines tels que l'éducation, la santé, la banque et la finance, le commerce de détail et les transports, son utilisation dans d'autres domaines tels que la communication et l'art est également en hausse, notamment avec la sortie d'outils d'IA générative puissants et conviviaux tels que ChatGPT, développé par OpenAI ou le modèle Bard développé par Google, ainsi que d'autres outils spécialisés dans la création de texte à partir d'images, comme par exemple DALL-E ou MidJourney.L’étude visait principalement à examiner comment les facteurs individuels peuvent influencer la manière dont les gens perçoivent et évaluent les œuvres d'art, en particulier en fonction de leurs croyances quant à l'origine de ces images - qu'elles soient produites par l'homme ou générées par l'IA. De manière exploratoire, en s'appuyant sur le plan d'analyse des données préenregistré, l'étude visait à évaluer la capacité des participants à différencier efficacement les deux catégories d'images (créées par l'homme ou générées par l'IA) et à identifier les caractéristiques individuelles susceptibles de prédire leur succès dans une telle différenciation. En outre, l'étude a tenté de déterminer si les participants avaient un préjugé négatif à l'égard des œuvres d'art générées par l'IA.Conformément à l’une des hypothèses, les participants ayant une forte identité créative ont montré un plus grand penchant pour les images qu'ils pensaient être produites par des humains, par opposition à celles qu'ils pensaient être générées par l'IA. Ce penchant peut découler de la perception que l'art généré par l'IA n'a pas l'authenticité ou l'expressivité typiquement associée à l'art créé par l'homme, ce qui entraîne un préjugé négatif à l'égard de ces. En outre, les personnes fortement attachées à l'art peuvent considérer l'art généré par l'IA comme une menace pour le processus artistique traditionnel, qui est profondément ancré dans la créativité et l'expression.L'émergence de l'art généré par l'IA remet en question la conception conventionnelle de l'art en tant qu'activité exclusivement humaine, ce qui peut susciter des sentiments de scepticisme ou de désapprobation de la part de ceux qui ont une forte identité créative. Cette réaction pourrait exacerber les préjugés négatifs à l'égard des images générées par l'IA, car ces personnes pourraient percevoir l'art généré par l'IA comme une forme moindre de créativité, dépourvue de la profondeur émotionnelle et de la perspective unique offertes par les artistes humains dans une perspective.En outre, ce préjugé négatif peut être influencé par des préoccupations concernant les implications potentielles de l'art généré par l'IA sur le monde de l'art, telles que la dévaluation de l'art créé par l'homme et la perte d'emplois artistiques au fur et à mesure que la technologie de l'IA devient plus rentable, plus rapide et plus. En outre, certaines personnes peuvent penser que l'art généré par l'IA est contraire à l'éthique en raison du différend actuel sur l'utilisation d'images d'art protégées par des droits d'auteur dans l'entraînement des algorithmes d'IA. Par conséquent, les personnes ayant une forte identité créative peuvent non seulement apprécier davantage l'art généré par l'homme, mais aussi résister activement à l'adoption de l'art généré par l'IA en raison de leur investissement émotionnel dans le processus artistique traditionnel.Cependant, contrairement à notre hypothèse, l'auto-efficacité créative n'a pas eu d'effet sur l'appréciation des images en fonction de l'attribution de leur source. Contrairement à notre hypothèse, l'empathie et l'exposition/intérêt pour l'art n'ont pas influencé la manière dont les participants ont perçu les images en fonction de la mesure dans laquelle ils pensaient qu'elles étaient créées par l'homme ou par l'IA.Source : Scientific ReportsLes résultats de ces travaux de recherche ont-ils une pertinence significative ?Quelles implications pratiques peuvent découler des résultats de cette recherche ?