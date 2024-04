Assurer l'avantage du Canada en matière d'IA

L'intelligence artificielle (IA) a un potentiel incroyable pour transformer l'économie, améliorer notre façon de travailler et notre mode de vie. La course mondiale à l'intensification et à l'adoption de l'IA est lancée, et le Canada est à l'avant-garde de cette technologie. Pour être sûrs de pouvoir saisir toutes les opportunités de l'économie du futur et de donner à chaque génération les moyens de réussir, nous devons revoir à la hausse nos ambitions en matière d'innovation. Et le faire de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. Pour les jeunes du millénaire et de la génération Z, qui ont l'impression que leur dur labeur ne porte pas ses fruits comme c'était le cas pour les générations précédentes, nous devons investir dans des opportunités bien rémunérées qui les aident à aller de l'avant. C'est pourquoi nous nous attachons à créer davantage d'emplois de qualité, notamment dans les secteurs de l'innovation et de la technologie, qui sont parmi les plus rémunérateurs de tous les secteurs d'activité.L'IA est déjà à l'origine d'une croissance massive dans tous les secteurs de l'économie. De nombreux Canadiens ressentent déjà les avantages de l'utilisation de l'IA pour travailler plus intelligemment et plus rapidement. Les progrès rapides de l'IA générative aujourd'hui débloqueront un immense potentiel économique pour le Canada, en améliorant considérablement la productivité et en réduisant le temps que les travailleurs doivent consacrer à des tâches répétitives. Les chercheurs et les entreprises du Canada utilisent également l'IA pour créer d'incroyables nouvelles innovations et opportunités d'emploi dans toutes les facettes de l'économie canadienne, de la découverte de médicaments à l'efficacité énergétique en passant par l'innovation en matière de logement. Au cours de l'année écoulée, la croissance de l'emploi dans le domaine de l'IA a augmenté de près d'un tiers au Canada, soit l'une des plus fortes croissances de tous les secteurs. De plus, la plupart des emplois dans le domaine de l'IA offrent une rémunération bien supérieure au revenu moyen.Le Canada dispose d'un écosystème d'IA de premier plan à l'échelle mondiale - du développement à la commercialisation, en passant par la sécurité. Nous disposons d'un avantage qui nous permet de nous assurer que les valeurs et les idées canadiennes contribuent à façonner cette technologie en demande à l'échelle mondiale. Le Canada a été le premier pays au monde à mettre en place une stratégie nationale en matière d'IA et a investi plus de 2 milliards de dollars depuis 2017 pour soutenir la recherche et l'innovation en matière d'IA et de numérique. Depuis, des pays du monde entier ont commencé à investir des fonds et des efforts importants dans l'IA pour faire progresser leur économie, en particulier dans l'infrastructure informatique. Afin de maintenir l'avantage concurrentiel du Canada et de garantir des emplois bien rémunérés et la sécurité de l'emploi pour des générations de jeunes Canadiens, nous devons placer la barre plus haut.Le Premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé aujourd'hui un ensemble de mesures d'une valeur dedans le cadre du prochain budget 2024 afin de garantir l'avantage du Canada en matière d'IA. Ces investissements accéléreront la croissance de l'emploi dans le secteur canadien de l'IA et au-delà, stimuleront la productivité en aidant les chercheurs et les entreprises à développer et à adopter l'IA, et veilleront à ce que cela se fasse de manière responsable.Ces mesures comprennent :L'annonce d'aujourd'hui vise à investir dans l'innovation et la croissance économique afin de garantir l'avantage mondial du Canada en matière d'IA, aujourd'hui et pour les générations à venir. Cela créera des opportunités bien rémunérées pour chaque génération, stimulera l'innovation dans l'ensemble de l'économie, augmentera la productivité et accélérera la croissance économique - et ce n'est que l'une des mesures que nous allons prendre dans le budget 2024. Parallèlement à ces mesures, nous construisons plus de logements, plus rapidement, nous veillons à ce que chaque enfant ait la nourriture dont il a besoin, nous investissons dans les soins de santé, nous rendons la vie plus abordable et nous créons de bons emplois pour que chaque génération puisse aller de l'avant.". -" -