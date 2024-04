Des chercheurs de Stanford Medicine ont découvert que de grands modèles de langage peuvent aider à rédiger des réponses aux messages du portail des patients, réduisant ainsi la charge de travail des prestataires de soins de santé et atténuant l'épuisement professionnel.Les projets générés par l'intelligence artificielle, qui sont revus et édités par un clinicien avant d'être partagés avec le patient, aident à répondre aux questions cliniques, telles que les symptômes d'un rhume ou les effets secondaires d'un médicament. Dans une étude sur les réponses générées par l'IA, les cliniciens ont fait état d'une réduction de la charge de travail quotidienne et d'une diminution du sentiment d'épuisement professionnel.Lorsque le grand modèle linguistique GPT, qui alimente les projets de réponses, a été introduit à la fin de 2022, il a déclenché une vague d'enthousiasme et d'anticipation quant au potentiel de l'intelligence artificielle.", a déclaré Patricia Garcia, professeur agrégé de médecine clinique et directrice adjointe de l'information médicale à Stanford Health Care. "."Il s'agit d'une première démonstration de la manière dont l'intégration de l'IA générative dans les flux de travail des soins de santé avec un "humain dans la boucle" peut aider les prestataires, a déclaré Michael Pfeffer, MD, directeur de l'information de Stanford Health Care. "Un article détaillant l'étude a été publié dans JAMA Network Open le 20 mars. Garcia et Stephen Ma, MD, PhD, chercheur en informatique clinique, ont dirigé la recherche, soutenue par le département de médecine de Stanford et l'équipe Stanford Technology and Digital Solutions.", a déclaré Christopher Sharp, médecin, responsable de l'information médicale à Stanford Medicine et auteur principal de l'étude.Stanford Medicine a intégré divers outils d'IA dans les soins de santé tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des patients, avec l'aide de l'initiative RAISE Health.Mme Garcia et son équipe ont évalué les réponses générées par le grand modèle de langage, qui est intégré aux dossiers médicaux électroniques et conforme à la loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie (Health Insurance Portability and Accountability Act).À la réception d'un message, le modèle a généré un projet de réponse au message du patient en quelques secondes. L'intégration avec le dossier médical électronique a permis aux projets de réponse d'apparaître dans la boîte de réception du clinicien, qui a pu les examiner en toute transparence, apporter les modifications nécessaires et renvoyer la réponse finale au patient. Les réponses ont été générées au cours de cinq semaines en juillet et août 2023 pour le compte de 162 cliniciens en soins primaires et en gastro-entérologie.Il s'agit d'un alignement fortuit où une nouvelle technologie étonnante a vu le jour à un moment où nous avions besoin d'une solution différente et innovante. Stanford Medicine est l'un des premiers à publier sur son expérience de l'utilisation d'un modèle de langage étendu pour générer des projets de réponses aux messages des patients et pour permettre l'utilisation d'un tel outil par une équipe de soins plus large comprenant des infirmières, des cliniciens de pratique avancée et des pharmaciens.", a déclaré Mme Garcia. "À l'issue de la période pilote, Mme Garcia et son équipe ont mené une enquête auprès des cliniciens, leur demandant de rendre compte de leur expérience. Ils ont indiqué que les projets générés par l'IA allégeaient la charge cognitive liée à la réponse aux messages des patients et amélioraient leur sentiment d'épuisement au travail, malgré des résultats objectifs indiquant que les projets n'avaient pas permis aux cliniciens de gagner du temps. C'est tout de même une victoire, a déclaré M. Garcia, car cet outil est susceptible d'avoir une applicabilité et un impact encore plus larges au fur et à mesure de son évolution.", a déclaré M. Garcia. "Mme Garcia a ajouté que Stanford Health Care prévoit d'étendre l'utilisation de cet outil à d'autres cliniciens dans les mois à venir.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?