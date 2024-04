Une nouvelle étude de l'ESMT Berlin montre que l'IA est en train de prendre en charge de nombreux rôles clés dans de nombreuses organisations et qu'elle est capable d'accomplir des tâches qui nécessitent beaucoup de coopération, d'affectation et de motivation. Les chercheurs ont découvert que l'IA peut également travailler efficacement en tant que gestionnaire. Les chercheurs de l'ESMT ont étudié l'IA non pas comme un employé ordinaire, mais comme un manager. Ils ont découvert que l'IA est capable de gérer des tâches telles que la collecte et l'analyse de données. La gestion des algorithmes (GA) en est un bon exemple, car elle modifie la manière dont les projets de recherche sont menés.L'étude publiée dans Research Policy indique que l'IA peut non seulement prendre en charge le travail des gestionnaires humains, mais aussi le faire bien mieux qu'eux. Les chercheurs ont étudié la gestion des algorithmes et ont conclu que l'IA remplit les cinq fonctions les plus importantes qui en font un bon candidat pour les postes de direction. Ces fonctions sont la planification, l'organisation, la coordination, la direction et le soutien à l'apprentissage.Les chercheurs ont appris à mieux connaître les capacités de l'IA en discutant avec des développeurs d'IA, des participants à des projets et en interrogeant certains organisateurs. L'objectif était de comprendre le fonctionnement de l'IA et l'efficacité qu'elle peut avoir dans les fonctions de gestion. Il s'est rapidement avéré que l'adoption de la GA pouvait améliorer la productivité de la recherche en gérant des projets complexes et de grande envergure mieux que les humains.L'étude a également révélé que les projets qui utilisent la GA sont plus importants que ceux qui ne l'utilisent pas. Ces projets ont également accès à des outils d'IA, ce qui signifie que la GA nécessite une infrastructure technique pour que les projets puissent être mis à l'échelle. Même si l'IA peut prendre en charge des fonctions de gestion, cela ne signifie pas que les rôles et les positions des gestionnaires dans les entreprises vont disparaître. Les managers et les dirigeants humains devront toujours élaborer des stratégies et accomplir des tâches sociales que l'IA n'est pas encore en mesure de réaliser.L'intelligence artificielle (IA) peut effectuer des tâches de recherche essentielles telles que la formulation de questions de recherche, le traitement de données et la résolution de problèmes. L'accent n'est plus mis sur l'IA en tant que "travailleur", mais sur la question de savoir si, comment et quand l'IA peut également "gérer" les travailleurs humains qui effectuent ces tâches.En se concentrant sur le contexte de la science des foules, les chercheurs ont trouvé des exemples de gestion algorithmique (GA) dans cinq fonctions clés mises en évidence dans la littérature organisationnelle antérieure : la division et l'attribution des tâches, la direction, la coordination, la motivation et le soutien à l'apprentissage. Ces applications bénéficient des capacités instantanées, globales et interactives de l'IA et reflètent plusieurs fonctions sous-jacentes plus générales telles que l'appariement, le regroupement et la prévision.Des comparaisons quantitatives montrent que les projets utilisant la GA sont plus importants et plus susceptibles d'être associés à des plates-formes que les projets n'utilisant pas la GA, ce qui met en évidence des facteurs de contingence potentiellement importants. L'étude concle en esquissant un programme de recherche future sur la gestion algorithmique dans la recherche scientifique.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?